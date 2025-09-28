Florida fija fecha de ejecución para hombre que mató a su vecina en 1998

Ft. Lauderdale - El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha fijado una fecha de ejecución para Norman Mearle Grim Jr., un hombre de 65 años que agredió sexualmente y mató a su vecina en 1998.

Norman Mearle Grim Jr. fue declarado culpable de la muerte de Cynthia Campbell. Se denunció su desaparición y un pescador encontró su cuerpo más tarde cerca del puente de la bahía de Pensacola.

Grim será ejecutado mediante inyección letal el 28 de octubre.

Los fiscales dijeron que Campbell sufrió múltiples lesiones por fuerza contundente en la cara y la cabeza que coincidían con haber sido golpeada con un martillo, así como 11 puñaladas en el pecho. Una autopsia reveló que siete de las puñaladas penetraron en su corazón.

Las pruebas físicas, incluido el ADN, vincularon a Grim con su muerte, y fue declarado culpable de agresión sexual y asesinato en primer grado en diciembre de 2000.

Florida lidera la nación en el número de ejecuciones en 2025. El 17 de septiembre, el estado llevó a cabo su duodécima ejecución del año cuando David Pittman murió por inyección letal.

También hay programadas otras dos ejecuciones en Florida para este otoño. Victor Tony Jones será ejecutado el 30 de septiembre por el asesinato de dos personas durante un robo en 1990, y Samuel Lee Smithers será ejecutado el 14 de octubre por el asesinato de dos mujeres en 1996.

El total anual más alto anterior de ejecuciones recientes en Florida es de ocho en 2014, desde que la pena de muerte fue restaurada en 1976 por la Corte Suprema de Estados Unidos. Un total de 33 personas han sido ejecutadas en Estados Unidos este año, superando las 25 ejecuciones llevadas a cabo el año pasado. El año más reciente con más ejecuciones para todo Estados Unidos fue 2014, cuando 35 personas fueron ejecutadas.

Alabama y Texas llevaron a cabo ejecuciones el 25 de septiembre.