Un pueblo de Carolina del Norte devuelve tierras a la Banda Oriental de Indios Cherokee

Un importante yacimiento cultural está a punto de ser devuelto a la Banda Oriental de Indios Cherokee después de que un consejo municipal de Carolina del Norte votara unánimemente el lunes a favor de la devolución de las tierras.

El Noquisiyi Mound, en Franklin, Carolina del Norte, formaba parte de una ciudad madre cheroqui cientos de años antes de la fundación de Estados Unidos, y es un lugar de profundo significado espiritual para el pueblo cheroqui. Pero durante unos 200 años estuvo en manos de propietarios privados o del pueblo.

“Cuando se piensa en la importancia no solo de nuestra historia, sino también de las zonas culturales y tradicionales donde practicamos todas las cosas en las que creemos, deberían estar en manos de la tribu a la que pertenecen”, dijo Michell Hicks, jefe principal de la Banda Oriental de Indios Cherokee. “Es una decisión que estamos muy agradecidos a la ciudad de Franklin por entender”.

PUBLICIDAD

Noquisiyi es el montículo sin excavar más grande del sureste, dijo Elaine Eisenbraun, directora ejecutiva de Noquisiyi Intitative, la organización sin ánimo de lucro que gestiona el yacimiento desde 2019. Eisenbraun, que trabajó junto al alcalde de la ciudad durante varios años en la devolución, dijo que el siguiente paso es que el consejo tribal acepte tomar el control, lo que iniciará el proceso legal de transferencia del título.

“Para los cheroquis es muy importante recuperar nuestro territorio ancestral en general”, afirmó Angelina Jumper, ciudadana de la tribu y miembro de la junta de la Iniciativa Noquisiyi, que intervino en la reunión del consejo municipal del lunes. “Pero cuando se habla de un montículo como ese, que tiene tanta importancia y sigue en pie tan alto como hace doscientos o trescientos años, cuando fue tomado, eso tiene un nivel de gravedad para el que no tengo palabras”.

En la década de 1940, la ciudad de Franklin recaudó dinero para comprar el montículo a un propietario privado. Hicks dijo que la tribu inició conversaciones con la ciudad sobre la transferencia de la propiedad en 2012, después de que un empleado de la ciudad roció herbicida en el montículo, matando toda la hierba. En 2019, Franklin y la Banda Oriental de Indios Cherokee crearon una organización sin ánimo de lucro para supervisar el lugar, que hoy se encuentra entre dos carreteras y varios edificios.

“Hablar de Land Back es hablar de un pueblo vivo. No se trata de un artefacto histórico”, afirmó Stacey Guffey, alcaldesa de Franklin, en referencia al movimiento mundial de devolución de tierras indígenas mediante la propiedad o la custodia compartida. “Forma parte de una cultura viva, y si no podemos honrar eso entonces perdemos el carácter de lo que somos como pueblo de montaña”.

PUBLICIDAD

Noquisiyi forma parte de una serie de montículos de tierra, muchos de los cuales aún existen, que fueron el corazón de la civilización cheroqui. La Banda Oriental de Indios Cherokee posee también el túmulo de Cowee, a unos kilómetros de distancia, y está estableciendo un corredor cultural de yacimientos importantes que se extiende desde Georgia hasta la reserva de la tribu, el Qualla Boundary.

Noquisiyi, que significa “lugar de las estrellas”, es un importante lugar religioso que ha protegido a generaciones de cheroquis, afirma Jordan Oocumma, cuidador del montículo. Es el primer miembro inscrito de la tribu que se ocupa del montículo desde el traslado forzoso.

“También es un lugar donde cuando necesitas respuestas, o quieres saber algo, puedes ir allí y preguntar, y te lo darán”, dijo. “Cuando estás allí, la sensación es diferente a la de cualquier otra parte del mundo”.

---