La demanda presentada el miércoles en la corte estatal por Wisconsin Democracy Campaign dice que las acciones de Musk crean el riesgo de que las elecciones de Wisconsin se conviertan en una subasta abierta, donde los votos van a los candidatos preferidos de los mejores postores y el resultado de la elección es determinado por qué candidato tiene un patrocinador dispuesto y capaz de pagar la suma más alta a los votantes de Wisconsin.

La demanda dice que Musk y dos grupos que financia violaron las prohibiciones sobre el soborno de votos y las loterías no autorizadas, y dice que sus acciones fueron una conspiración ilegal y una molestia pública. La demanda pide a la corte que ordene que Musk nunca ofrezca pagos similares a los votantes de nuevo.

La última demanda fue presentada en nombre de Wisconsin Democracy Campaign y un par de votantes por Law Forward, con sede en Wisconsin, y Democracy Defenders Fund, con sede en Washington. Fue presentada contra Musk, su grupo America PAC que anunció la petición y el grupo financiado por Musk, United States of America Inc., que realizó los pagos.