Vehículo de la Guardia Nacional colisiona con un carro cerca del Capitolio de Estados Unidos

Un vehículo de la Guardia Nacional colisionó con un automóvil civil a casi una milla del Capitolio de Estados Unidos el jueves por la mañana, mientras las tropas seguían tomando posiciones alrededor de la ciudad durante la represión de Donald Trump.

Una persona quedó atrapada dentro del automóvil después del accidente y tuvo que ser rescatada por los servicios de emergencia, según el portavoz del Departamento de Bomberos de D.C., Vito Maggiolo. La persona fue transportada a un hospital con heridas leves.

No quedó claro de inmediato qué causó el choque. Un video publicado en línea mostró un vehículo blindado de color canela y un SUV plateado con un costado aplastado. El vehículo militar era el doble de alto que el automóvil civil.

“¿Vienes a nuestra ciudad y esto es lo que haces? ¿En serio?”, gritó una mujer a las tropas en el video.

PUBLICIDAD

El conductor estaba consciente y respiraba, y las lesiones no se consideraron potencialmente mortales, dijo la policía.

Se están desplegando aproximadamente 1,900 soldados en D.C. Más de la mitad provienen de estados liderados por republicanos que están respondiendo a las solicitudes de funcionarios de la administración de Trump.

La fiscal general Pam Bondi dijo que más de 550 personas han sido arrestadas hasta el momento, y los U.S. Marshals están ofreciendo recompensas de $500 por información que conduzca a arrestos adicionales.