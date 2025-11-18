Votarán sobre la causa probable del choque de buque de carga contra el puente de Baltimore

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) se dispone a votar sus conclusiones sobre las causas que provocaron que un enorme buque portacontenedores chocara el año pasado contra el puente Francis Scott Key de Baltimore, que se derrumbó y causó la muerte de seis trabajadores de la construcción.

La votación de la junta del martes está prevista un día después de que las autoridades de Maryland duplicaran con creces el coste estimado de la sustitución del puente y añadieran dos años a la fecha prevista de finalización, hasta 2030. El nuevo coste previsto es de entre $4,300 y $5,200 millones, frente a la estimación anterior de unos $1,900 millones.

El gobernador Wes Moore dijo el lunes que las estimaciones preliminares para el costo y el calendario de la reconstrucción se hicieron menos de dos semanas después de que el puente se derrumbó en marzo de 2024.

“Desde entonces, las condiciones económicas nacionales se han deteriorado y los costes de los materiales han aumentado”, dijo Moore, demócrata. “Al mismo tiempo, los elevados costes han sido consecuencia de las normas federales de diseño y resistencia, no de decisiones discrecionales de los Estados”.

La junta se reúne en Washington para votar sobre una causa probable, recomendaciones de seguridad y cualquier modificación de un informe anterior.

Los investigadores descubrieron previamente un cable suelto que podría haber causado problemas eléctricos en el carguero llamado Dali, que perdió potencia y viró de rumbo antes de chocar contra el puente, según documentos publicados el año pasado por la NTSB.

Al desconectarse, el cable problemático desencadenó un apagón eléctrico en el buque similar al que se produjo al acercarse al puente el 26 de marzo de 2024, según los documentos publicados anteriormente por la NTSB.

El Dali salía de Baltimore con destino a Sri Lanka cuando le falló la dirección debido a la pérdida de potencia. El carguero de 947 pies (289 metros) chocó entonces contra una columna de soporte del puente hacia la 1:30 de la madrugada, provocando el derrumbe del puente sobre el río Patapsco.

Los investigadores de seguridad publicaron el año pasado un informe preliminar que documentaba una serie de problemas eléctricos en el buque antes y después de su salida de Baltimore.

Los registros publicados por la NTSB tras el informe preliminar indicaban que el Dali sufrió la primera pérdida de potencia cuando aún estaba atracado en Baltimore. Según el informe preliminar, un miembro de la tripulación cerró por error una compuerta de escape mientras realizaba tareas de mantenimiento, lo que provocó que uno de los motores diésel del buque se parara. Los miembros de la tripulación modificaron entonces la configuración eléctrica del buque, cambiando de un sistema de transformadores y disyuntores -que había estado en uso durante varios meses- a un segundo que estaba activo a su salida.

Según los informes de la investigación, fue en ese segundo transformador y sistema de disyuntores donde los investigadores encontraron el cable suelto.

Los ingenieros de Hyundai, fabricante del sistema eléctrico del buque, afirmaron que el cable suelto podía crear un circuito abierto y provocar la apertura de un disyuntor, según un informe de 41 páginas en el que se detallan las pruebas realizadas en el Dali en las semanas posteriores al colapso. Los ingenieros desconectaron el cable como parte de un simulacro, lo que provocó un apagón en el barco.

Seis hombres de un equipo de carreteras, que rellenaban baches durante un turno nocturno, murieron al derrumbarse el puente. El derrumbe paralizó el tráfico marítimo comercial a través del puerto de Baltimore durante meses, antes de que el canal se abriera completamente en junio.

La NTSB ha criticado a la Autoridad de Transporte de Maryland por no haber abordado la vulnerabilidad del puente a las colisiones con buques, a pesar de los importantes cambios experimentados por el transporte marítimo desde que se abrió al tráfico en 1977. La junta ha pedido a otros propietarios de puentes que aprendan del ejemplo.

El puente, un hito de Baltimore desde hace mucho tiempo, era una pieza vital de la infraestructura de transporte que permitía a los conductores circunvalar fácilmente el centro de la ciudad. El tramo original de acero de 2,6 kilómetros tardó cinco años en construirse y se abrió al tráfico en 1977. Era especialmente importante para las operaciones portuarias de la ciudad.

