Washington D.C. pagará $50,000 a hombre detenido por protestar con canción de Star Wars

WASHINGTON — El Distrito de Columbia ha acordado pagar 50 000 dólares para resolver una demanda presentada por un residente que acusaba a unos agentes de policía de haberlo detenido ilegalmente por seguir a una patrulla de la Guardia Nacional de Ohio mientras reproducía en su móvil el tema musical de Darth Vader de Star Wars, según un documento hecho público este lunes.

El demandante, Sam O’Hara, ha demandado al distrito, a cuatro agentes del Departamento de Policía Metropolitana y a un miembro de la guardia de Ohio por lo que, según él, fue su acto de protesta contra el refuerzo de las fuerzas del orden federales ordenado por el presidente Donald Trump en Washington, D.C.

Un documento judicial presentado el jueves reveló el acuerdo, aunque no especificó ninguna condición económica. La cuantía figura en una copia del acuerdo extrajudicial que la oficina del fiscal general de Washington D. C., Brian L. Schwalb, facilitó a The Associated Press.

El acuerdo de $50,000 incluye los honorarios de los abogados y las costas. O’Hara está representado por la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) del Distrito de Columbia. En un correo electrónico enviado el viernes, un portavoz de la ACLU se refirió a las condiciones económicas del acuerdo como “una cantidad significativa” con la que O’Hara “está satisfecho”, pero señaló que no revelarían la cifra exacta para proteger su privacidad.

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O’Hara, un artista que trabaja en el sector de la hostelería, aceptó retirar sus reclamaciones contra el distrito y los agentes del MPD en un plazo de tres días laborables a partir de la recepción del pago del acuerdo. El acuerdo no supone una admisión de culpa por parte del distrito, tal y como se indica en el mismo.

El acuerdo de O’Hara con el distrito no resuelve las demandas que ha presentado contra un miembro de la Guardia Nacional de Ohio, el sargento Devon Beck, quien ha solicitado a un juez que desestime las demandas de O’Hara en su contra.

O’Hara afirmó en un comunicado que está satisfecho con el acuerdo, pero que le produce sentimientos encontrados que sean los contribuyentes quienes corran con los gastos.

“Los que realmente violaron mis derechos constitucionales deberían ser los que pagaran el precio, por ejemplo, quitándoles dinero de sus pensiones. Eso es lo que significa la verdadera rendición de cuentas”, afirmó. “Este acuerdo nos recuerda que merece la pena luchar por nuestras libertades, sobre todo cuando los poderosos prefieren que suframos en silencio”.

O’Hara presentó una demanda contra el distrito en octubre, alegando que los agentes de policía habían vulnerado sus derechos a la libertad de expresión, amparados por la Primera Enmienda, y sus derechos contra los registros e incautaciones injustificados y el uso excesivo de la fuerza, amparados por la Cuarta Enmienda.

O’Hara reprodujo en su teléfono la canción The Imperial March de Star Wars mientras seguía a varios miembros de la Guardia Nacional por una vía pública el 11 de septiembre de 2025. Según la demanda, uno de los soldados avisó a la policía, que detuvo a O’Hara y lo mantuvo esposado entre 15 y 20 minutos antes de ponerlo en libertad sin presentar cargos.

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