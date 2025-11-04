Opinión
4 de noviembre de 2025
Zohran Mamdani emite voto y dice que Nueva York está “a punto de hacer historia”

El candidato demócrata, a quien Trump tilda de “comunista”, lidera la intención del voto en la Gran Manzana

4 de noviembre de 2025 - 11:21 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según los sondeos más recientes, Mamdani sigue liderando la intención del voto con un 46.1 % y aventaja en 14.1 puntos a Cuomo, con una intención de voto del 31.8 %. Sliwa se queda con el 16.3 %. (Ted Shaffrey)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York - El progresista Zohran Mamdani, candidato demócrata a la Alcaldía de Nueva York, votó a primera hora de este martes en las elecciones municipales que celebra hoy la Gran Manzana y en las que lidera la intención de voto.

RELACIONADAS

Mamdani, el independiente Andrew Cuomo -exgobernador de Nueva York- y el republicano Curtis Sliwa compiten en unas elecciones sobre las que ha opinado hasta el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha calificado a Mamdani de “comunista” e incluso ha pedido el voto por Cuomo.

El político progresista depositó este martes su voto en un centro de votación situado en la escuela secundaria Frank Sinatra School of Arts en el barrio de Astoria, en el distrito de Queens, recoge la prensa local.

El principal candidato a la alcaldía nació en Uganda, hijo de padres de ascendencia india. Su madre, Mira Nair, es una reconocida cineasta, mientras que su padre, Mahmood Mamdani, es un destacado académico.La familia se trasladó de Uganda a Sudáfrica cuando Zohran tenía cinco años y, dos años después, se estableció definitivamente en Nueva York.La campaña de Mamdani ha recaudado $7 millones de miles de donantes individuales y ha movilizado a un gran número de voluntarios.
1 / 14 | ¿Quién es Zohran Mamdani, el socialista democrático que busca ser alcalde de Nueva York?. El principal candidato a la alcaldía nació en Uganda, hijo de padres de ascendencia india. Su madre, Mira Nair, es una reconocida cineasta, mientras que su padre, Mahmood Mamdani, es un destacado académico. - Heather Khalifa

Mamdani llegó al colegio acompañado de su mujer, Rama Duwaji, y a la salida declaró que la ciudad está “a punto de hacer historia” para “dejar atrás la política del pasado”, recoge la cadena ABC News.

Según los sondeos más recientes, Mamdani sigue liderando la intención del voto con un 46.1 % y aventaja en 14.1 puntos a Cuomo, con una intención de voto del 31.8 %. Sliwa se queda con el 16.3 %.

Mientras, una nueva encuesta de Atlas Intel también coloca al demócrata con ventaja pero con menos puntos sobre Cuomo, de 43.9 % frente a un 39.4 %, y Sliwa, que aspira por segunda ocasión consecutiva, acumula un 15.5%, recogió ayer la cadena CBS.

Mamdani, que se perfila como ganador, ha estado en boca de todos desde que venció en las primarias al veterano Cuomo pese a su corta experiencia como asambleísta estatal, y cuya orientación socialista ha suscitado recelo entre los líderes del partido y los moderados.

El presidente, Donald Trump, ha calificado a Mamdani de “comunista” e incluso ha pedido el voto por Cuomo, cuya campaña ha recibido una lluvia de millones de varios magnates, tanto demócratas como republicanos.

Mamdani, de 34 años, y que se puede convertir en el alcalde más joven de Nueva York desde 1892 y también en el primero musulmán, ha recaudado una fracción de los fondos electorales de Cuomo pero, en cambio, ha inspirado a la población joven, que se ha convertido en un ejército de voluntarios para su campaña.

