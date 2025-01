“Esa ley no tiene ningún impacto en el presupuesto del gobierno, así que no los entiendo”, fue la reacción inicial del alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla. “De verdad que no los puedo entender porque la ley lo que hace es agilizar la construcción. Yo espero que el gobierno les pida una reunión y les explique porque, por lo que veo, no entienden”, puntualizó.