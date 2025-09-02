Opinión
2 de septiembre de 2025
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cautela desde La Fortaleza con proyecto que propone crear el cargo de vicegobernador

El secretario de Asuntos Públicos advierte que no es un asunto contenido en el programa de gobierno del Partido Nuevo Progresista

2 de septiembre de 2025 - 11:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hiram Torres Montalvo, secretario de Asuntos Públicos (centro), dijo que aún no ha hablado con la gobernadora Jenniffer González sobre la pieza legislativa que propone crear el cargo de vicegobernador. (Ramon "Tonito" Zayas)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

El secretario de Asuntos Públicos, Hiram Torres Montalvo, se abstuvo este martes de anticipar si la gobernadora Jenniffer González avalaría o no una legislación –recién presentada– para crear el cargo de vicegobernador.

Indicó, más bien, que no es un asunto que forme parte del programa de gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Lo que sucede es que este tipo de proyecto, pues, no es un proyecto de ley que forme parte de nuestro programa de gobierno. Como toda legislación, cuya autoría provenga de los legisladores allá, en el Capitolio, pues, la gobernadora lo evalúa caso a caso y toma su determinación. Pero, programáticamente nosotros no tenemos eso”, dijo Torres Montalvo, durante la sesión bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza.

“Yo no he discutido (ese tema) con la gobernadora, así que no conozco si tiene algún parecer u opinión al respecto. Pero, como cualquier otra medida que no forme parte de nuestro programa de gobierno, pues, se evalúa caso a caso”, reiteró.

La legislación que propone la creación del cargo de vicegobernador proviene de un esfuerzo bipartita en la Cámara de Representantes entre José “Conny” Varela, del Partido Popular Democrático, y José “Pichy” Torres Zamora, del PNP.

Se trata de la Resolución Concurrente en la Cámara 27 –radicada el pasado viernes–, que propone enmendar la Constitución de Puerto Rico para permitir la elección de un vicegobernador mediante el voto directo de los ciudadanos. La persona tendría que ser del mismo partido político que el gobernador o gobernadora electo.

Cuestionado sobre si la administración de González estaría dispuesta a modificar la Constitución para dar paso a una medida de esa naturaleza, Torres Montalvo respondió: “Es un asunto que no se debe tomar de manera liviana”.

“Hay que hacer un análisis concienzudo antes de presentarle cualquier propuesta de esa naturaleza al pueblo de Puerto Rico. Pero, como te mencioné, como no forma parte de nuestro programa de gobierno, pues, estaremos atentos y la gobernadora, entonces, se expresará al respecto”, apuntó.

Jenniffer GonzálezAsamblea LegislativaLegislaturaConstitución de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
