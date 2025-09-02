Cautela desde La Fortaleza con proyecto que propone crear el cargo de vicegobernador

El secretario de Asuntos Públicos, Hiram Torres Montalvo, se abstuvo este martes de anticipar si la gobernadora Jenniffer González avalaría o no una legislación –recién presentada– para crear el cargo de vicegobernador.

Indicó, más bien, que no es un asunto que forme parte del programa de gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Lo que sucede es que este tipo de proyecto, pues, no es un proyecto de ley que forme parte de nuestro programa de gobierno. Como toda legislación, cuya autoría provenga de los legisladores allá, en el Capitolio, pues, la gobernadora lo evalúa caso a caso y toma su determinación. Pero, programáticamente nosotros no tenemos eso”, dijo Torres Montalvo, durante la sesión bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza.

“Yo no he discutido (ese tema) con la gobernadora, así que no conozco si tiene algún parecer u opinión al respecto. Pero, como cualquier otra medida que no forme parte de nuestro programa de gobierno, pues, se evalúa caso a caso”, reiteró.

PUBLICIDAD

Se trata de la Resolución Concurrente en la Cámara 27 –radicada el pasado viernes–, que propone enmendar la Constitución de Puerto Rico para permitir la elección de un vicegobernador mediante el voto directo de los ciudadanos. La persona tendría que ser del mismo partido político que el gobernador o gobernadora electo.

Cuestionado sobre si la administración de González estaría dispuesta a modificar la Constitución para dar paso a una medida de esa naturaleza, Torres Montalvo respondió: “Es un asunto que no se debe tomar de manera liviana”.