“Lo que nosotros estamos brindando aquí no es el inmobiliario. No son las casas, es el financiamiento, que de ordinario, muchas veces, se le tumba a este joven porque no tiene historial de crédito o porque el por ciento es muy alto o porque no te financian los gastos de cierre, o porque no te financian el 98% de la propiedad”, expuso la gobernadora Jenniffer González, en conferencia de prensa en La Fortaleza.