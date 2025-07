“Por mis servicios personales, yo no voy a cobrar, pero no puedo hacer este estudio solo. Ustedes mismos señalan que esto es una responsabilidad enorme. Obviamente, para esto hay que cobrar porque, entonces, no tiene ningún sentido de responsabilidad o formalidad”, explicó el funcionario, al llegar a La Fortaleza para reunirse con la gobernadora y el equipo gerencial de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).