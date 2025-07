Dijo que la elección del ingeniero y ex candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) responde a que fue él quien lideró los esfuerzos de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), en conjunto con la AAA, para modernizar los sistemas de agua y alcantarillados, entre los que estuvo la construcción Supertubo, inaugurado en el 2000 bajo la administración de Pedro Rosselló.

A las 12:00 del mediodía, según la gobernadora, en Bayamón quedaban 2,750 clientes sin servicio; en Carolina, 290; en Guaynabo, 3,134 y en San Juan, 2,334. En Isla Verde, añadió, 11 hoteles no tienen agua.

La contratación de Pesquera, a través de su firma de ingeniería, será por diez días. Al momento, no detalló a cuánto asciende el acuerdo económico, pero dijo que “no voy a escatimar”.

Defiende administración

“Yo no puedo descabezar a una Autoridad que en un momento de crisis tiene que tener una dirección por satisfacer a alguien. Yo tengo que satisfacer que tengamos agua, que se resuelva en el menos tiempo posible”, afirmó sin descartar la posibilidad de reforzar el área administrativa, si así lo recomendará el coordinador especial en su análisis.

“Si tengo que hacer cambios gerenciales en la Autoridad, los voy a hacer. A mí no me tiembla el pulso para tomar las acciones que el pueblo de Puerto Rico me delegó para garantizar sus servicios esenciales”, subrayó al insistir que la prioridad es “resolver el problema del agua”.