AAA asegura que denuncia por agua azul fluorescente en comunidad de Yabucoa es un caso aislado

“Observamos el ‘post’ y rápidamente se movilizó personal a la zona. Fueron el director de área junto con personal de cumplimiento y personal de la División de Agua Potable de Humacao. Se hizo la investigación pertinente, se verificaron las residencias aledañas confirmando que, en efecto, no hay, al momento, ningún indicativo de que este saliendo agua con color”, indicó Pomales, quien también indicó que, aunque se logró identificar la residencia con el problema, no se tuvo acceso a la misma porque no había nadie en ese momento.