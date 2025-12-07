Cuidado con la pirotecnia legal y los objetos pequeños: Salud lanza la campaña “Navidad Segura”

Las llamadas “ estrellitas”, pirotecnia que muchos sostienen en la mano y consideran sinónimo de fiesta y regocijo en la Navidad, puede resultar en un objeto fatal para menores y adultos, advirtió, este domingo, el secretario de Salud, Víctor Ramos.

“Hay quemaduras no solo asociadas con pirotecnia ilegal, sino también con la legal. La famosa estrellita, que uno las ve como inofensivas, hemos tenido nenes con quemaduras en los ojos por las estrellitas y tuvimos (una) nena que se prendió en fuego que tenía un trae de princesa. Tuvo quemaduras severas con una estrellita. No con un ‘cherry bomb’”, sostuvo el funcionario, sin dar más detalles del incidente.

Ramos destacó que no solo las quemaduras son comunes en esta época del año, sino también los atragantamientos o los problemas con los menores por introducirse objetos en nariz y oídos.

Por eso Salud, junto a otras dependencias de gobierno como el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), comenzaron la campaña llamada “Navidad Segura” como parte de los esfuerzos para evitar accidentes en la época festiva.

La campaña sugiere a los padres y tutores leer las instrucciones de los juguetes, seguir las edades sugeridas e inspeccionar cada artículo para determinar su solidez al momento de seleccionar los regalos que traerán Santa Claus y los Tres Reyes Magos.

Y más allá de los juguetes, Ramos también recomendó evaluar las piezas que en ocasiones requieren para operar.

“También están los magnetos y las baterías. Las baterías que son redondas, que tienen los relojes electrónicos, los ‘beepers’, este tipo de cosas, que son las aplastaditas, que son redondas... Esas baterías son sumamente peligrosas. Si un nene se las traga, a veces se quedan en el esófago, hay que sacárselas”, dijo el galeno.

“Por ejemplo un vellón, se lo trago, pues tú dejas que eventualmente los expulse. Con estos magnetos no puedes hacer eso, se los tienen que sacar. Y hay que hacerle una endoscopía para sacárselo, porque el ácido de eso puede hacerle mucho daño. Yo tuve un nene que tuvimos que operar. (El ácido) puede corroer desde el esófago, el estómago, el intestino“, agregó Ramos.

Según estadísticas del Departamento de Salud y su División de Salud Familiar e Infantil del 2023, las lesiones no intencionales son la sexta causa de muerte para todas las edades y la tercera causa de muerte entre las edades de 0-21 años.

Las causas más comunes de muerte son: choques de vehículos de motor, envenenamiento, ahogamiento, quemaduras, caídas y atragantamiento (asfixia), se informó en comunicado de prensa.