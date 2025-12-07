Exhortación del secretario de Salud: cuidado con los virus respiratorios en la época navideña

En plena época navideña, el secretario de Salud, Víctor Ramos, exhortó al público a estar atentos a posible contagios con virus respiratorios, como influenza, virus respiratorio sincitial (RSV, por sus siglas en inglés) y COVID-19, particularmente entre los menores de edad que pronto estarán fuera de la escuela.

“El más que ha subido, pero no está en niveles epidémicos es el RSV. Los seguiremos monitoreando. Usualmente, COVID e influenza suelen subir cuando los nenes no están en la escuela”, destacó el funcionario en un aparte con El Nuevo Día, luego de terminar una conferencia de prensa en el Palacio Rojo de La Fortaleza.

El funcionario recalcó que el Departamento de Salud se mantiene vigilante al contagio con todas estas enfermedades.

En el caso de la influenza, el sistema de vigilancia de Salud da cuenta de 1,464 casos para la semana que corresponde del 16 al 22 de noviembre. La cantidad representa 1,292 casos menos en comparación con el pasado año, de acuerdo con la información más reciente.

Aunque el año no se ha acabado, hasta el momento hay menos muertes a causa de este virus con 58, mientras que en el 2024 hubo 179.

Respecto al COVID-19, Salud reporta que al 22 de noviembre se refleja un estado alto en positividad con un indicador en 33.33%, según el Resumen Ejecutivo Situación COVID-19 en Puerto Rico publicado el 27 de noviembre.

En los últimos siete días, se han registrado 218 casos de COVID-19, según las cifras disponibles hasta el domingo, 7 de diciembre, en el portal de Salud. Mientras, del 7 de diciembre de 2024 a la misma fecha en 2025, se ha acumulado 97,441 casos.

En cuanto al RSV, se han reportado 2,788 casos acumulados para este año. Esto representa un alza en comparación con el 2024 cuando hubo 2,694 casos, de acuerdo con el informe de vigilancia de Salud.

“Las vigilamos todas. No están en el umbral ni en epidemia”, dijo el secretario, en torno al nivel de contagios de estas infecciones a la fecha.

El RSV es la causa más común de bronquiolitis y pulmonía en niños menores de 1 año. Es de transmisión respiratoria, al igual que el COVID-19 y la influenza.

Ramos recomendó a los padres estar pendiente a los menores ahora que estarán de vacaciones navideñas.

“Lo más importante es cortar la cadena de contagios. ¿Cómo tú cortas la cadena de contagio? Si alguien está enfermo, no vaya a trabajar, no vaya a la escuela. Usted va al médico porque usted no va a poder decir en su casa si lo que tiene es un catarro, si lo que tiene es alergia, si lo que tiene es COVID, si lo que tiene es influenza, si lo que tiene es RSV", puntualizó el secretario de Salud.

