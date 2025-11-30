“Hazlo por ti”: anuncian marcha para concienciar y prevenir el suicidio

Con el objetivo de concienciar y prevenir los suicidios, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) realizará este viernes, 5 de diciembre una marcha denominada “Hazlo por ti”, una iniciativa integral con otras agencias de gobierno que incluye la participación de figuras públicas y una campaña pública.

“La marcha se llevará a cabo este viernes, 5 de diciembre a las 10:00 de la mañana saliendo del Parque Luis Muñoz Rivera y culminando en el Capitolio de Puerto Rico. Será un gesto colectivo de unidad, conciencia y esperanza. Aunque la Navidad en Puerto Rico se vive con alegría, música, tradiciones y espíritu familiar también reconocemos que no todas las personas experimentan de igual forma estas épocas. Para muchos ciudadanos, las festividades pueden traer sentimientos de tristeza, soledad, pérdidas no resueltas, ansiedad y depresión”, dijo la administradora de Assmca, Catherine Oliver Franco.

En conferencia de prensa, realizada en el Palacio Rojo de La Fortaleza, Oliver Franco puntualizó que este año se han reportado 33 suicidios menos en comparación con el año pasado, a la misma fecha. En el 2024, hubo 233 suicidios, tres menos que en el 2023. Hasta octubre de 2025, se habían reportado 162 suicidios.

“Eso no significa que no es importante esta campaña. Al contrario, es importante para poder cerrar esa brecha de que buscar ayuda sí funciona”, dijo la funcionaria.

“Por lo tanto, ese 33 (menos) significa que el esfuerzo de muchas personas sigue dando resultados y que vamos a continuar haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo para evitar esos suicidios”, agregó.

La doctora María Coss, gerente de proyecto de la Comisión para la Prevención del Suicidio, aprovechó la ocasión para indicar que en “Puerto Rico existe una tendencia consistente a la disminución en las muertes por suicidio”.

“Aunque modesta esa tendencia a la disminución es esperanzadora”, afirmó Coss.

Los asistentes a la marcha tendrán una camiseta color naranja que, según la administradora de Assmca, es símbolo de prevención, esperanza y unión. Se informó que el padrino del evento es el locutor Alex Díaz, quien estuvo presente en la conferencia de prensa.

“Yo creo que es algo que me pueden ver como ejemplo en esta marcha para tener la confianza de poder hablarlo y sí, hablarlo salva vidas. Y creo mucho en eso”, expresó Díaz.