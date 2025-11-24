Opinión
24 de noviembre de 2025
83°nubes dispersas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Bombero municipal de Carolina rescata a una mujer en la laguna San José

El funcionario fue reconocido por el municipio de Carolina por sus esfuerzos

24 de noviembre de 2025 - 4:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alan Ortiz Rivera se lanzó al agua para rescatar a la mujer desde el puente Teodoro Moscoso. (Suministrada)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un bombero municipal de Carolina rescató a una mujer en la laguna San José, en San Juan, la noche del domingo.

RELACIONADAS

Según una publicación en redes sociales del Municipio de Carolina, Alan Ortiz Rivera “no solo salvó una vida, sino que le devuelve la esperanza a esa mujer demostrando lo valiosa que es su vida”.

Ortiz Rivera se encontraba de turno en la estación del Centro de Servicios Municipales de Isla Verde y formó parte del equipo de respuesta que se despachó para atender la situación en el puente Teodoro Moscoso.

“No lo pensé mucho y me tiré. Pude sacarle la cabeza del agua y me quedé con ella hasta que pude ponerle su salvavidas. Ella lo único que decía era ‘Perdóname, perdóname’, fue algo muy intenso, pero gracias a Dios logramos salvarla”, dijo Ortiz Rivera quien ingresó al Cuerpo de Bomberos municipal en el 2024.

El bombero acompañó a la mujer en el agua hasta que llegó la Unidad Marítima del FURA para llevarlos hasta Centro Médico de Río Piedras.

“La valentía de Ortiz nos recuerda que, ante la adversidad, existen personas dispuestas a arriesgarse por los demás. Estamos agradecidos y orgullosos por su servicio ejemplar, por su valentía y por recordarnos la verdadera esencia del deber y la empatía justo en la semana que celebramos el Día de Acción de Gracias”, expresó el alcalde José Carlos Aponte en su publicación.

---

La Línea PAS brinda apoyo 24/7 para crisis de salud mental, incluyendo pensamientos suicidas, depresión o violencia de género. Llama al 9-8-8 o al 1-800-981-0023.

Breaking News, Carolina, Bomberos de Puerto Rico, Teodoro Moscoso
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón Badillo
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas.
