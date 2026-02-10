Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Educación inicia el proceso de matrícula en línea: conoce cómo inscribir a tu hijo o hija

El secretario Eliezer Ramos Parés aseguró que en las escuelas brindarán ayuda a personas que tengan retos tecnológicos

10 de febrero de 2026 - 1:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En los últimos años, casi todas las familias —entre un 97% y un 98%— han podido completar el proceso durante el periodo establecido, estimó el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés. (Xavier Araújo)
Adriana Díaz Tirado
Por Adriana Díaz Tirado
Periodista de Noticiasadriana.diaz@gfrmedia.com

Con miras a determinar con tiempo los recursos que necesitan las escuelas, el Departamento de Educación iniciará este miércoles, 11 de febrero, la matrícula en línea para el año escolar 2026-2027, proceso que culminará el 11 de marzo.

RELACIONADAS

La matrícula nos ayuda a nosotros a poder precisar dónde vamos a colocar los recursos, hacia dónde se dirige el niño”, planteó el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, durante una conferencia de prensa en el Palacio Rojo, en el Viejo San Juan.

Estimó que, en los últimos años, entre un 97% y un 98% de las familias han podido completar el proceso durante el periodo establecido.

Los padres, madres o encargados pueden acceder al portal en línea a través de https://mimatricula.dde.pr y tienen un mes para completarlo.

Es importante que, si ya cuenta con un usuario, debe validar su cuenta por motivos de seguridad. Una vez entra al portal, el sistema envía automáticamente un código al correo electrónico provisto", detalló el titular de Educación sobre el trámite, que se puede completar hasta en el celular.

La solicitud en línea permite a los padres identificar tres escuelas en orden de preferencia. “El sistema los va a ir llevando a una serie de garantías que se requieren como parte de este proceso y que muchas de ellas antes pasaban en esos primeros días de escuela. Los papás iban y llenaban estas hojas”, explicó.

El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, estrenó el año escolar en la escuela Luis Palés Matos en San Juan, mejor conocida como La Esperanza.La escuela La Esperanza atiende una matrícula de estudiantes de Educación Especial con discapacidades cognitivas de moderadas a severas.Además de la visita de Ramos Parés a La Esperanza, decenas de escuelas abrieron sus portones este miércoles a los estudiantes acompañados de jefes de agencias, corporaciones públicas y oficinas regionales, entre otros, como parte de la iniciativa “Quiero mi Escuela”.
1 / 13 | Dan la bienvenida al nuevo año escolar en La Esperanza. El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, estrenó el año escolar en la escuela Luis Palés Matos en San Juan, mejor conocida como La Esperanza. - Ramon "Tonito" Zayas

La plataforma permite a la administración de Educación adelantar muchos de los trámites para agosto, como la logística para que las escuelas cuenten con los materiales requeridos para los menores matriculados. “Hablamos de servicios de Educación Especial, hablamos de acceso al comedor escolar”, agregó.

“Nos permite tener datos desde temprano. Antes, veíamos mucha matrícula y el flujo de matrícula no se constataba hasta agosto. Es un proceso sencillo que les toma unos cuantos minutos para poder entrar toda esta información”, destacó.

En el caso de estudiantes de nuevo ingreso al sistema público, los padres o encargados deberán crear una cuenta de usuario y contraseña.

Una vez recibida la solicitud de matrícula, el sistema identificará la necesidad, validará el cupo disponible y notificará por correo electrónico la escuela asignada para que el padre, madre o encargado pueda acceder a la plataforma.

Los menores que necesiten transportación escolar también pueden solicitarla al portal. Cada solicitud deberá ser evaluada conforme a los criterios de elegibilidad establecidos y las rutas disponibles.

La agencia espera que las aprobaciones de planteles se trabajen en marzo y las notificaciones a los padres sean enviadas en abril.

Sobre los padres o abuelos con problemas tecnológicos o falta de conexión a internet, Ramos Parés aseguró que “desde las escuelas los ayudamos, como en otros años”.

Sabemos la composición familiar, sabemos los retos que pueden haber de tecnología, no solamente porque no la conozcamos, sino igualmente de acceso. Las escuelas brindan asistencia durante este proceso y se aseguran de que se complete la matrícula”, planteó sobre los servicios directos en los planteles.

Para orientación o asistencia técnica, los interesados pueden comunicarse también al correo electrónico support@registrok12.com o solicitar apoyo directamente en la escuela correspondiente y las oficinas regionales de Educación.

Tags
EducaciónEscuelasMatrículaEliezer Ramos Parés
ACERCA DEL AUTOR
Adriana Díaz Tirado
Adriana Díaz TiradoArrow Icon
Adriana Díaz Tirado es periodista feminista enfocada en temas de género, migración, política, seguridad, derechos reproductivos y la comunidad LGBTTQI+. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 10 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: