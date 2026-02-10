Educación inicia el proceso de matrícula en línea: conoce cómo inscribir a tu hijo o hija

Con miras a determinar con tiempo los recursos que necesitan las escuelas, el Departamento de Educación iniciará este miércoles, 11 de febrero, la matrícula en línea para el año escolar 2026-2027, proceso que culminará el 11 de marzo.

“La matrícula nos ayuda a nosotros a poder precisar dónde vamos a colocar los recursos, hacia dónde se dirige el niño”, planteó el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, durante una conferencia de prensa en el Palacio Rojo, en el Viejo San Juan.

Estimó que, en los últimos años, entre un 97% y un 98% de las familias han podido completar el proceso durante el periodo establecido.

Los padres, madres o encargados pueden acceder al portal en línea a través de https://mimatricula.dde.pr y tienen un mes para completarlo.

“Es importante que, si ya cuenta con un usuario, debe validar su cuenta por motivos de seguridad. Una vez entra al portal, el sistema envía automáticamente un código al correo electrónico provisto", detalló el titular de Educación sobre el trámite, que se puede completar hasta en el celular.

La solicitud en línea permite a los padres identificar tres escuelas en orden de preferencia. “El sistema los va a ir llevando a una serie de garantías que se requieren como parte de este proceso y que muchas de ellas antes pasaban en esos primeros días de escuela. Los papás iban y llenaban estas hojas”, explicó.

La plataforma permite a la administración de Educación adelantar muchos de los trámites para agosto, como la logística para que las escuelas cuenten con los materiales requeridos para los menores matriculados. “Hablamos de servicios de Educación Especial, hablamos de acceso al comedor escolar”, agregó.

“Nos permite tener datos desde temprano. Antes, veíamos mucha matrícula y el flujo de matrícula no se constataba hasta agosto. Es un proceso sencillo que les toma unos cuantos minutos para poder entrar toda esta información”, destacó.

En el caso de estudiantes de nuevo ingreso al sistema público, los padres o encargados deberán crear una cuenta de usuario y contraseña.

Una vez recibida la solicitud de matrícula, el sistema identificará la necesidad, validará el cupo disponible y notificará por correo electrónico la escuela asignada para que el padre, madre o encargado pueda acceder a la plataforma.

Los menores que necesiten transportación escolar también pueden solicitarla al portal. Cada solicitud deberá ser evaluada conforme a los criterios de elegibilidad establecidos y las rutas disponibles.

La agencia espera que las aprobaciones de planteles se trabajen en marzo y las notificaciones a los padres sean enviadas en abril.

Sobre los padres o abuelos con problemas tecnológicos o falta de conexión a internet, Ramos Parés aseguró que “desde las escuelas los ayudamos, como en otros años”.

“Sabemos la composición familiar, sabemos los retos que pueden haber de tecnología, no solamente porque no la conozcamos, sino igualmente de acceso. Las escuelas brindan asistencia durante este proceso y se aseguran de que se complete la matrícula”, planteó sobre los servicios directos en los planteles.