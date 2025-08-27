Opinión
27 de agosto de 2025
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Entregan 39 vehículos nuevos al Departamento de Corrección y Rehabilitación

Los vehículos RAM ProMasters fueron adquiridos mediante una inversión de $3,298,620

27 de agosto de 2025 - 8:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La gobernadora Jenniffer González anunció la compra de 39 vehículos nuevos para el Departamento de Corrección y Rehabilitación. (Suministrada)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) recibió en la tarde de este martes 39 nuevos vehículos que serán entregados a las distintas áreas de la agencia como parte de una inversión de $3,298,620, informó La Fortaleza en declaraciones escritas.

RELACIONADAS

Los vehículos son RAM ProMasters de 2025 modificadas para cumplir con los requisitis del DCR. Cada vehículo puede transportar hasta 15 personas.

Un total de 12 de los vehículos se entregaron a la Unidad de Ruta y Escolta de Ponce; cinco para la Unidad de Ruta y Escolta de Guayama; cuatro para la Unidad de Ruta y Escolta de Arecibo; tres para la Unidad de Ruta y Escolta de Aguadilla; uno para la Unidad de Ruta y Escolta de Mayagüez; y 12 para la Unidad de Ruta y Escolta de Bayamón.

La gobernadora Jenniffer González estuvo presente durante la ceremonia de entrega de los vehículos, al igual que el secretario del DCR, Francisco Quiñones, y el representante Luis “Junior” Pérez. El evento se llevó a cabo en el Centro Médico Correccional en Bayamón.

González, por su parte, mencionó que el DCR y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) identificaron $30 millones para cubrir el aumento salarial de los oficiales correccionales.


El anuncio fue hecho por la gobernadora Jenniffer González Colón junto al secretario del DCR, Francisco Antonio Quiñones, y al representante Luis “Junior” Pérez, al igual que oficiales correccionales, en los predios del Centro Médico Correccional de Bayamón. (Suministrada)

“Tenemos que ayudar a que nuestros confinados se rehabiliten, puedan cumplir con sus citas en los tribunales, con sus citas médicas y que una vez salgan de aquí no reincidan. Para lograr eso tenemos que darle las herramientas a los que hacen esto posible, que las condiciones de trabajo sean mejores y tenemos que darle los equipos para que puedan ejercerlos. Hoy todas las unidades del sistema pueden contar con una nueva flota donde nuestros oficiales estén seguros y con lo que se pueda brindar el servicio”, expresó González Colón en el comunicado.

Breaking NewsDepartamento de Corrección y RehabilitaciónJenniffer GonzálezLa Fortaleza
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
