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“Es en calidad de testigo”: exjefa de Adsef comparece ante el Departamento de Justicia

La agencia debe terminar su evaluación preliminar, tras un referido enviado por el Senado, el 22 de octubre

8 de octubre de 2026 - 11:20 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El fiscal Ernesto Cabrera condujo el interrogatorio a Blanca Medina Díaz, exjefa de la Adsef. (Departamento de Justicia)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

El Departamento de Justicia citó a la exjefa de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) Blanca Medina Díaz en calidad de testigo, como parte de la evaluación preliminar que conduce tras un referido enviado por el Senado sobre presuntas irregularidades en la agencia, informó este jueves el fiscal Ernesto Cabrera, director de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor.

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“Se está atendiendo un referido realizado por el presidente del Senado, el honorable Thomas Rivera Schatz, relacionado a unos contratos con la Adsef. Actualmente, eso se encuentra en etapa de evaluación preliminar, según la Ley del FEI (Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, Opfei) y las disposiciones que conlleva y los términos aplicables. Tenemos una evaluación preliminar. Eso lo que significa es que nosotros tenemos 15 días laborables para hacer una evaluación y, entonces, de ahí determinar cuál va a ser el próximo paso”, indicó Cabrera, mientras Medina Díaz se encontraba en el interior de Justicia.

“Como parte de este proceso, se ha citado en la mañana de hoy (jueves) a la señora Blanca Medina, con el propósito de que nos pueda brindar información que nos ayude a evaluar el referido. Es en calidad de testigo”, agregó el fiscal.

Medina Díaz llegó a la sede Justicia a eso de las 9:20 a.m. y no hizo comentarios.

Cabrera indicó, en tanto, que el interrogatorio lo conduce él.

Ayer, miércoles, la exjefa de la Adsef compareció ante la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado y reiteró lo que vertió, en una declaración jurada, de que supuestamente la secretaria de la Familia, Suzanne Roig, la presionó y hostigó para que evaluara propuestas y concediera contrato a la empresa NOLA Education para servicios educativos.

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Al salir de su comparecencia ante el Senado, la exjefa de Adsef reveló por qué lloró durante la audiencia.

Testificó que también recibió presiones para que evaluara una propuesta y, eventualmente, concediera un contrato a la empresa Strategic Technologic Advisors para la creación de una plataforma de adiestramiento.

Ambos contratos, según Medina Díaz, serían pagados con fondos federales del programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF, en inglés).

Previo a su comparecencia en el Senado y en Justicia, Medina Díaz fue ante la Oficina del Inspector General y el Negociado Federal de Investigaciones.

Cabrera no quiso precisar a quién más citarán para interrogatorio, incluso, cuando se le preguntó si Roig sería convocada. “No puedo entrar en detalles de a quién se ha entrevistado o no”, sostuvo.

Más bien, precisó que el 22 de octubre deben culminar con la evaluación preliminar y, para esa fecha, deben notificar a la Opfei si comenzarán o no una pesquisa, que puede desembocar en la recomendación de un fiscal especial independiente.

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Tras supuestamente recibir presiones de la secretaria de la Familia, Suzanne Roig, para que concediera contratos, la recién destituida jefa de Adsef, Blanca Medina Díaz, compareció ante el Senado. Ambas se defendieron y lloraron al declarar bajo juramento. ¿Quién dice la verdad? La periodista Gloria Ruiz Kuilan trae todos los detalles de lo que allí ocurrió.

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Suzanne RoigDepartamento de JusticiaInvestigacionesAdsefSenadoThomas Rivera Schatz
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
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Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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