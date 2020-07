La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) no ha recibido queja o documento alguno con relación a la supuesta violación ética que la gobernadora Wanda Vázquez Garced alegó públicamente que había cometido su exsecretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones.

Así lo confirmó la portavoz de la OEG, Jennifer Rodríguez Ayala, en declaraciones a El Nuevo Día. La confirmación surge a diez días de que Vázquez Garced convocó una conferencia de prensa el 6 de julio, para hablar de las supuestas violaciones éticas que justificaban el despido de Longo Quiñones de su gabinete.

“Hasta el momento no se han recibido los documentos”, contestó Rodríguez Ayala.

De hecho, la OEG no tiene investigación activa contra Longo Quiñones ni ha recibido queja o alegación alguna contra la exsecretaria a la fecha, confirmó la portavoz de esa oficina.

Vázquez Garced dedicó 24 minutos del martes, 7 de julio, a justificar, mediante conferencia de prensa, el despido de Longo Quiñones. “Le di la deferencia de que me hiciera la carta de renuncia porque yo no podía permitir que hubieran sombras en una investigación del gobierno federal y mucho menos, sombras en el gabinete que me responde a mí”, defendió la primera ejecutiva luego de alegar que la exsecretaria intervino en una investigación federal sobre Medicaid a pesar de estar inhibida.

La gobernadora hizo públicos esos señalamientos a más de 72 horas de solicitarle la renuncia y luego que trascendiera públicamente que, previo a su salida, Longo Quiñones había recomendado la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra ella y varias figuras cercanas.

“Todo esto va a requerir un referido, sin duda alguna”, dijo Vázquez Garced a preguntas de la prensa.

Abordada el martes pasado sobre este asunto, la mandataria aseguró que la querella “está bastante adelantada”. “Yo creo que ya en los próximos días debemos estar informando cuál es el resultado”, indicó a preguntas de la prensa.

La OEG recibe quejas y alegaciones, no querellas. Las querellas son el producto de una evaluación de los investigadores de esa oficina, cuando entienden hay evidencia de que se violó la Ley de la OEG. Estas querellas se someten entonces ante un oficial examinador, en un proceso administrativo donde la parte querellada tiene la oportunidad de defenderse.