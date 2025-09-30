Opinión
Familia y Auxilio Mutuo firman acuerdo por el bienestar de los adultos mayores en vulnerabilidad

El pacto, que estará vigente por un año, procura atender a ancianos que hayan sido abandonados en el hospital

30 de septiembre de 2025 - 3:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Suzanne Roig Fuertes, secretaria de la Familia. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

La secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, anunció este martes un acuerdo de colaboración con el Hospital Auxilio Mutuo para atender a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad y procurar que, antes, durante y después de su estadía, tengan todos los cuidados necesarios y un familiar a cargo.

Afirmó que el acuerdo servirá como un proyecto piloto que pudiese emularse en otras instituciones de salud y estará vigente por un año.

“Este acuerdo se enmarca en las disposiciones de la Ley Núm. 121-2019, según enmendada, conocida como la Carta de Derechos y la Política Pública de los Adultos Mayores. El convenio busca establecer un marco de cooperación entre el Departamento (de la Familia) y el Hospital Auxilio Mutuo para atender, custodiar temporalmente y ubicar a adultos mayores y otros ciudadanos bajo los programas del Departamento que hayan sido abandonados en las instalaciones del hospital”, explicó la secretaria durante la sesión bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza.

Precisó que, cuando se den casos, los trabajadores sociales del hospital harán una evaluación más abarcadora de la situación social y económica del adulto mayor recluido.

“Van a estar haciendo una investigación completa. Van a estar, incluso, visitando la alegada dirección que tenemos, buscando la manera de identificar familiares con recursos de apoyo y haciendo un estudio socioeconómico y social completo de ese adulto mayor. Básicamente, algo similar a lo que hacen nuestros trabajadores sociales cuando un caso es referido”, abundó Roig Fuertes.

Una vez Familia reciba el informe del trabajador social, la agencia podrá ofrecer custodia temporera, programas disponibles, custodia de emergencia, evaluación social, coordinación de servicios e, incluso, ubicación en un hogar, destacó la funcionaria.

Aunque no ofreció cantidades, reconoció que ha ido la cantidad de adultos mayores abandonados en hospitales en aumento en los últimos años.

“Ha sido una constante. En la medida que sacamos 10, entran 15”, sostuvo, aclarando que Familia no habla de adultos mayores abandonados, sino que “carecen, al momento de estar allí, de una familia o un recurso de apoyo”.

