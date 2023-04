El gobernador Pedro Pierluisi sostuvo este martes que su administración está comprometida en asistir a los gobiernos municipales que enfrentan una crisis fiscal ante la próxima eliminación del Fondo de Equiparación y aseguró que parte de su equipo de trabajo ya coordina una reunión con los alcaldes, tanto del Partido Popular Democrático (PPD) como del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“No puede existir alcalde o alcaldesa, a menos que tenga motivos ulteriores, que pueda decir que yo no he estado ahí por los alcaldes o alcaldesas. El que diga que yo no he estado ahí está faltando a la verdad y está cayendo en la política más bajuna que pueda existir”, aseveró el gobernador.

Ayer, lunes, el presidente de la Asociación de Alcaldes y alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, ofreció una conferencia en la que –junto a otros alcaldes- le hizo un llamado al gobernador a reunirse para conversar sobre cuál será el plan del gobierno estatal para manejar el fondo de $300 millones que estaría disponible anualmente para su distribución, según el Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Es una prioridad para mi administración el asistir a los municipios, desde el punto de vista fiscal; y los hechos hablan por sí solos. Les destiné $150 millones de fondos ARPA (Ley de Rescate Americano) a los municipios. De igual manera, cada vez que he tenido fondos disponibles he hecho el mayor esfuerzo para asignarle; y he exhortado a agencias, como el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), a entablar convenios de colaboración con los municipios”, señaló.

Tras la eliminación del Fondo de Equiparación -que debe desaparecer este próximo año fiscal- cerca de 41 municipios quedarían básicamente operando bajo “una burbuja artificial de fondos federales”, dejando en riesgo los servicios esenciales que los municipios ofrecen a sus residentes. No obstante, la JSF asignó -en el Plan Fiscal- $300 millones anuales para su “distribución”. El gobierno estatal debe presentar el 1 de mayo el plan de acción para el uso de este dinero.

“Voy a estar ahí por los municipios, para que se le de prioridad en el uso de esos $300 millones que están reservados”, indicó para, acto seguido, reconocer que “aunque a mí no me agrade”, la determinación final de cómo se utilizará el dinero “va a quedar en manos de la Junta, porque la Junta es que la tiene la última palabra en el uso de esos $300 millones”.

Dijo que le solicitó a la JSF el establecimiento de un fondo de $150 millones -que se nutriría de cualquier sobrante que tuviera el gobierno una vez cumpliera son sus responsabilidades principales, incluyendo el pago de la deuda- pero no recibió el aval del ente fiscal. “Hasta el momento la posición de la Junta ha sido que no está a favor de eso, pero sí ha expresado que va a tener flexibilidad en cuanto al uso de los $300 millones que han sido reservados”, expuso.

“Es lamentable la situación. Esa quiebra que tuvimos causó la creación de esa Junta. Ahora, voy a decir algo, sus días están contados, porque ya el presupuesto del año pasado, no el de este año, estuvo balanceado y así lo va a demostrar el estado financiero auditado cuando lo publiquemos; y el presupuesto de este año, ya llevamos dos, va a estar balanceado”, señaló.

La sección 209 de la Ley Promesa establece que la JSF podrá cesar sus funciones sobre el gobierno de Puerto Rico después de certificar por lo menos cuatro presupuestos balanceados de forma consecutiva, que se hayan elaborado presupuestos “en conformidad con los estándares modificados de contabilidad de valores devengados”, sin los gastos exceder los ingresos, y que el gobierno de la Isla tiene un acceso adecuado, a corto y mediano plazo, a los mercados financieros, a intereses razonables.