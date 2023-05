Aunque el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero Díaz, declaró que hay una propuesta “preliminar” para imponer un alza de 15% en el servicio de energía eléctrica para pagar las pensiones de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el gobernador Pedro Pierluisi dijo este martes que aún no se deben adelantar conclusiones hasta tanto no se finiquite el Plan de Ajuste de la Deuda (PDA) de la corporación pública.

“Las pensiones se van a honrar. Lo he dicho en reiteradas ocasiones. Lo que también he dicho es que no nos debemos adelantar al proceso de reestructuración que está ocurriendo. Hay que ver qué, si algo, dispone la juez Taylor Swain cuando confirme el PDA en cuanto al tema de pensiones. No me voy a adelantar a los eventos”, apuntó el primer mandatario.

El lunes, Marrero dijo que se contempla un aumento el factura de la luz de un 15% para pagar las pensiones de los empleados jubilados y para la deuda de la AEE.

“A mí no me consta esa información”, dijo Pierluisi.

“Ese aumento de 15% no sé ni de dónde lo están sacando”, abundó.

Recalcó que su administración está comprometida con pagar las pensiones.

Tras acogerse a la quiebra, en el 2017, la AEE suspendió las aportaciones que debió hacer al Sistema de Retiro de la corporación pública como patrono de sus participantes. Al cabo de cinco años, la AEE debe al menos $851 millones por ese concepto.