Gobernadora anuncia aprobación de más de $1,000 millones en fondos federales para la reconstrucción

La gobernadora Jenniffer González anunció que aseguró $1,100 millones en fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para la ejecución de 176 proyectos de reconstrucción pendientes tras el paso de los huracanes Irma y María, en el 2017, y los terremotos registrados en 2021.

“Estoy bien contenta; hoy es un buen día para Puerto Rico”, aseguró la primera ejecutiva en dos vídeos publicados en su cuenta oficial de Facebook.

“Llevamos más de nueve años, desde el huracán María, y todavía tenemos miles de millones de dólares en fondos federales pendientes de aprobación por múltiples razones. Hoy les tengo que decir que me siento bien contenta (porque) como parte de todas esas reuniones donde tuve oportunidad de hablar con el presidente directamente, acabo de recibir la noticia oficial de que el gobierno federal acaba de aprobar $1,100 millones en proyectos federales pendientes”, añadió.

González hizo referencia a una serie de reuniones celebradas en Washington D. C., incluyendo con la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Kristi Noem. FEMA cae bajo la sombrilla del DHS, y Noem debe aprobar todo desembolso de fondos de FEMA por encima de los $100,000 como parte de una política que implementó en 2025.

La directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriella Boffelli, también participó en las reunions con Noem.

Durante la transmisión, la gobernadora compartió un extenso listado de proyectos aprobados que incluyen infraestructura, mejoras permanentes y construcción y/o reconstrucción de escuelas.

“En resumen, son 176 proyectos en total, con una aportación en fondos federales de $1,183,611,623.16. Estos fondos se dividen en: DR-4339 (huracán María) 119 proyectos, totalizando $877,828,497.05; DR-4473 (terremotos) - 6 proyectos totalizando $78,036,151.96; DR-4671 (huracán Fiona) - 38 proyectos, totalizando 195,867,964.86; DR-4805 (2024 tormentas severas, deslizamientos e inundaciones) - 3 proyectos, totalizando $11,016,502.99; DR-4850 (tormenta tropical Ernesto) - 10 proyectos, totalizando $20,862,506.30″, explicó la gobernadora posteriormente en una comunicación escrita.

“Quiero agradecer al presidente Donald Trump y a la secretaria Noem por autorizar y agilizar la asignación de más de $1,100 millones en fondos de FEMA para modernizar la infraestructura crítica de Puerto Rico e impulsar la reconstrucción. Estas inversiones apoyarán proyectos en toda la isla para reconstruir y fortalecer nuestra red eléctrica, sistemas de agua y alcantarillado, instalaciones escolares y viviendas públicas. Como gobernadora de Puerto Rico, me he centrado en acelerar la reconstrucción de la isla para asegurar que los fondos de recuperación que el presidente puso a disposición durante su primer mandato lleguen a nuestras comunidades. Espero seguir trabajando con el presidente Trump, la secretaria Noem y otros colaboradores de la administración para lograrlo, eliminar la burocracia y obtener resultados significativos para los 3.2 millones de ciudadanos americanos de Puerto Rico”, expresó González en declaraciones escritas.

Las asignaciones, sostuvo González, beneficiarán directamente a los municipios de Orocovis, Lares, San Juan, Rincón, Arecibo, Ciales, Aguada, Utuado, Santa Isabel, Barranquitas, Moca, San Sebastián, San Lorenzo, Coamo, Mayagüez, San German, Ponce, Peñuelas, Caguas, Jayuya, Isabela, Añasco, Guayanilla, Carolina, Yabucoa, Las Piedras, Juncos, Naranjito, Aguas Buenas, Corozal, Villalba, la Policía, Departamento de Salud, Autoridad de los Puertos, Fomento Industrial (PRIDCO), la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) y la Universidad de Puerto Rico (UPR), entre otras agencias, además de iglesias, organizaciones privadas, centros de salud, según explicó la gobernadora.