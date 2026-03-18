Gobierno anuncia prórroga en facturas de agua y pagos contributivos para empleados federales afectados por cierre del DHS

Los empleados federales en Puerto Rico afectados por el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) podrán beneficiarse de una prórroga –inicialmente de 60 días– en las facturas de agua y los planes de pago ya establecidos por el Departamento de Hacienda, anunció este miércoles La Fortaleza.

De prolongarse el cierre parcial –que inició el 14 de febrero–, la prórroga podría extenderse entre 30 y 90 días adicionales.

“Mediante estas acciones, buscamos brindar un alivio económico a los empleados federales que no han recibido paga, y reconocemos el rol esencial que desempeñan en proteger y salvaguardar la seguridad de nuestra nación”, indicó la gobernadora Jenniffer González en un comunicado de prensa.

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El cierre parcial, que cumplió un mes el pasado sábado, se dio debido a un tranque en la asignación presupuestaria, que imposibilita el desempeño pleno de las dependencias, afectando a miles de trabajadores.

Además de FEMA, ICE y CBP, permanecen afectados el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, la Agencia de Seguridad Cibernética e Infraestructura, la Administración de Seguridad en el Transporte, el Servicio Secreto, la Guardia Costera, los Centros Federales de Capacitación para las Fuerzas del Orden, y la Oficina de Inteligencia y Análisis.

Los empleados de todas esas dependencias podrán acogerse a la prórroga, informó La Fortaleza.

“Para acogerse al beneficio, los empleados deberán presentar evidencia oficial de su empleo federal, como una identificación vigente o documento que certifique la agencia para la cual trabajan”, establece el comunicado.

Para acogerse a la prórroga ofrecida por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, se puede escribir aayudaempleadosfederales@acueductospr.com, llamar al (787) 620-2482 o acudir a algunas de las oficinas de la corporación pública, de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 3:00 p.m.

El año pasado, cuando hubo un cierre total del gobierno federal, la administración de González ofreció la prórroga en las facturas de agua. Ahora, se suma la de Hacienda.

“Debido a que se reconoce que los empleados podrían no estar recibiendo su compensación completa, no estarán obligados a efectuar los pagos (contributivos) correspondientes a su plan durante el período de moratoria.Asimismo, el Departamento (de Hacienda) no realizará débitos automáticos de cuentas bancarias por los plazos cubiertos, ni cancelará los planes de pago por falta de cumplimiento durante este periodo”, agrega el parte de prensa.