Gobierno busca, como mínimo, retener la actual asignación de fondos Medicaid

La gobernadora Jenniffer González dijo hoy, lunes, que, tras la creación de un grupo de trabajo multisectorial, su meta es que Puerto Rico pueda retener, al menos, la misma cantidad de fondos federales asignados al programa de Medicaid.

“La meta es -al menos- mantener el mismo nivel que tenemos ahora. Yo creo que es viable. Yo creo que es viable porque yo me reuní con el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Federal, (Brett) Guthrie y él fue instrumental en las asignaciones anteriores”, dijo previo a sostener la primera reunión del Grupo de Trabajo Multisectorial para Garantizar el Financiamiento Justo e Igualitario de los Programas Federales de Salud, creado mediante la Orden Ejecutiva 2026-006.

El grupo de trabajo tiene como objetivo evitar un abismo fiscal en la industria de la salud e incluye a representantes de la primera ejecutiva; al comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, así como líderes de la industria sanitaria, del sector privado en general y organizaciones sin fines de lucro.

La gobernadora defendió el grupo asesor al destacar que es el mecanismo idóneo para atender el tema y sostuvo que es la estrategia que adoptó con éxito mientras fue comisionada residente en Washington.

Con cerca de $4,000 millones anuales que recibe la isla del Medicaid, el gobierno financia cuatro quintas partes del plan de salud para beneficiar a cerca de 1.3 millones de personas.

Durante el año fiscal federal 2027, que termina en septiembre de ese año, las asignaciones rondarán los $4,200 millones. De no aprobarse una nueva legislación, antes de octubre de 2027, que, por lo menos, renueve las asignaciones vigentes, los fondos de Medicaid para Puerto Rico caerían a unos $500 millones anuales, la asignación autorizada por ley de forma permanente.

La gobernadora se mostró confiada en que puedan lograr los fondos para la isla “porque aunque esto es el año que viene, yo estoy empezando temprano en esta discusión para poder cambiar la gente que tenemos”.

Por su parte, el comisionado residente en Washington calificó la reunión como una “fructífera”. Destacó que hay consensos en cuanto a presentar al Congreso los mismos datos y la evidencia del cumplimiento de Puerto Rico con los requisitos federales. Dijo, además, que hay disposición de trabajar con antelación y apuntar a aliados en el Senado.

Calificó como una meta “realista” el que la isla retenga la misma cantidad de dinero que tiene hoy día.

“Debemos aspirar a más, pero como mínimo deberíamos tratar de mantener lo que tenemos ahora”, apuntó.