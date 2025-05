Ante señalamientos de legisladores de su partido sobre falta de comunicación con el Senado debido a los siete nombramientos retirados en las pasadas tres semanas –que no aprobaría este cuerpo legislativo–, la gobernadora Jenniffer González sostuvo este viernes que no caerá en los intentos de “sembrar cizaña” tras las críticas a su administración, y adelantó que contratará más investigadores que le asesoren para llenar las vacantes del gabinete constitucional.

“Yo no voy a caer en eso. Hay mucha gente que le encanta sembrar cizaña, le encanta la discordia y hacer expresiones. Estoy en enfocada en lo que tengo que hacer. Llamo a los presidentes de los cuerpos legislativos, me reúno, reúno la conferencia legislativa y voy a seguir haciendo el trabajo que me toca hacer”, respondió la primera ejecutiva, a preguntas de la prensa en una actividad en Villalba, a la cual no se convocó a los medios, pero noticieros televisivos acudieron.