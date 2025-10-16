Hospitalizan a alcalde de Dorado, Carlos López Rivera

El alcalde de Dorado, Carlos López Rivera, fue hospitalizado para recibir tratamiento relacionado con su diagnóstico de cáncer de hígado.

El Administrador del ayuntamiento, Aníbal José Torres, explicó, en una publicación en el portal del Municipio de Dorado en Facebook, que López Rivera, de 67 años, “recibe tratamiento médico como parte del proceso de atención a la condición de salud que le fue diagnosticada hace un tiempo”.

López Rivera confirmó, en mayo de este año, el diagnóstico de cáncer de hígado y que recibe inmunoterapias para tratar la condición.

Torres añadió que el estado de salud de López Rivera es estable, dentro de su condición, y que se encuentra bajo la supervisión de su equipo médico.

“El alcalde está recibiendo la atención y el cuidado que requiere, y continúa enfrentando su tratamiento con la fortaleza y la serenidad que siempre lo han caracterizado. En nombre de su familia y de nuestra administración municipal, agradecemos profundamente las muestras de cariño, solidaridad y oraciones de nuestro pueblo”, añadió Torres en el escrito.

