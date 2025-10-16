Opinión
16 de octubre de 2025
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hospitalizan a alcalde de Dorado, Carlos López Rivera

El funcionario de 67 años reveló, en mayo, que fue diagnosticado con cáncer del hígado

16 de octubre de 2025 - 5:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El administrador del municipal de Dorado confirmó en redes sociales que el alcalde de ese municipio fue hospitalizado. (Carlos Rivera Giusti)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El alcalde de Dorado, Carlos López Rivera, fue hospitalizado para recibir tratamiento relacionado con su diagnóstico de cáncer de hígado.

RELACIONADAS

El Administrador del ayuntamiento, Aníbal José Torres, explicó, en una publicación en el portal del Municipio de Dorado en Facebook, que López Rivera, de 67 años, “recibe tratamiento médico como parte del proceso de atención a la condición de salud que le fue diagnosticada hace un tiempo”.

López Rivera confirmó, en mayo de este año, el diagnóstico de cáncer de hígado y que recibe inmunoterapias para tratar la condición.

Torres añadió que el estado de salud de López Rivera es estable, dentro de su condición, y que se encuentra bajo la supervisión de su equipo médico.

“El alcalde está recibiendo la atención y el cuidado que requiere, y continúa enfrentando su tratamiento con la fortaleza y la serenidad que siempre lo han caracterizado. En nombre de su familia y de nuestra administración municipal, agradecemos profundamente las muestras de cariño, solidaridad y oraciones de nuestro pueblo”, añadió Torres en el escrito.

Torres añadió que el ayuntamiento sigue operando de manera normal.

ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
