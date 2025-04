Piñeiro estuvo acompañada, entre otras, por Laura Hernández , fiscal especializada en delitos sexuales del Departamento de Justicia , quien destacó que el delito de agresión sexual no prescribe y, generalmente, el agresor es una persona “cercana” a la víctima.

“En el Departamento (de Justicia), llevamos estadísticas de los casos que nosotros recibimos y radicamos, pero eso no es representativo de la cantidad de casos y no nos podemos dejar llevar por ellos como que estaríamos haciendo una injusticia, eso no es la realidad”, puntualizó Hernández.