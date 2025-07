“ No conozco ningún proyecto que conlleve un cargo a la telefonía celular ni a los canales de voz. Obviamente, todavía me siguen llegando piezas legislativas, pero yo no voy a aprobar nada que tenga un impuesto ”, respondió la primera ejecutiva, en conferencia de prensa desde Guayanilla.

“Nosotros radicamos medidas de rebaja contributiva. La creación de aumentar la deducción de las cuentas IRA, las cuentas ABLE para personas con impedimentos... No he radicado ningún proyecto para poner impuestos, y no voy a firmar ningún proyecto que tenga un impuesto”, repitió.