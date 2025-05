“Constituimos un comité para que eso quede claro, para que se estipule que las motoras no pueden estar en las aceras. No pueden ‘wheelear’ (acrobacia sobre la goma trasera del vehículo). No pueden hacer cosas que vayan contrario a derecho. Así que yo tengo todo mi respaldo de la Policía de Puerto Rico, y todos tenemos que seguir la ley en orden”, dijo la mandataria, tras participar del evento conmemorativo del Día de la Recordación, en el Atlantic Garden Veterans Cemetery de Aguadilla.