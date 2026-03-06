Jenniffer González crea Consejo Permanente de la Mujer para fortalecer liderato femenino y coordinar política pública

Un junte de mujeres que representa al gobierno, la empresa privada, la academia, las causas sociales y al pueblo en general serán parte del Consejo Permanente de la Mujer creado este viernes por la gobernadora Jenniffer González mediante la Orden Ejecutiva 2026-009.

El organismo asesor –adscrito a la Oficina de la Gobernadora– tendrá como propósito coordinar esfuerzos, desarrollar recomendaciones de política pública y promover iniciativas dirigidas al bienestar y desarrollo de las mujeres en Puerto Rico, informó La Fortaleza mediante comunicado de prensa.

En el pasado, González creó el Caucus de la Mujer, cuando fue presidenta de la Cámara de Representantes, y mientras fue comisionada residente, copresidió Caucus de la Mujer en el Congreso.

La nueva iniciativa, según La Fortaleza, busca establecer un espacio permanente de diálogo y colaboración entre jefas de agencia, funcionarias y mujeres líderes de distintos sectores, con el fin de identificar retos, promover soluciones y fortalecer el liderato femenino.

PUBLICIDAD

“El talento, la preparación y el compromiso de las mujeres han sido pilares en el desarrollo de Puerto Rico. Con la creación de este Consejo Permanente de la Mujer, buscamos unir esfuerzos entre el gobierno, el sector privado, la academia y las organizaciones sin fines de lucro para atender de manera estratégica los asuntos que impactan a las mujeres”, expresó la gobernadora.

El Consejo Permanente de la Mujer tendrá entre sus funciones asesorar a González en asuntos de política pública, identificar prioridades que afecten a las mujeres, fomentar la colaboración interagencial, promover iniciativas de desarrollo profesional y liderato femenino, así como presentar informes periódicos sobre los avances y recomendaciones dirigidas al Ejecutivo.

El organismo estará compuesto por jefas de agencias, funcionarias electas a nivel legislativo y municipal, representantes del Poder Judicial y mujeres líderes de los sectores privado, académico, comunitario y sin fines de lucro. Sus integrantes ejercerán sus funciones “ad honorem”.

La orden ejecutiva también dispone que el Consejo Permanente de la Mujer será presidido por la secretaria de Estado, Rosachely Rivera, quien tendrá a su cargo coordinar sus trabajos y convocar reuniones periódicas para asegurar el cumplimiento de sus objetivos.