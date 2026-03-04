Opinión
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jenniffer González nombra nuevos fiscales “para fortalecer el manejo de la justicia”

Además, la gobernadora designó integrantes para juntas examinadoras

4 de marzo de 2026 - 8:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La gobernadora Jenniffer González Colón (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Con el objetivo de “fortalecer el manejo de la justicia”, la gobernadora Jenniffer González Colón nombró a seis nuevos fiscales, cuyas designaciones fueron sometidas el martes ante la Secretaría del Senado de Puerto Rico para iniciar el proceso de consejo y consentimiento.

RELACIONADAS

A tales fines, designó como fiscales auxiliares I a los licenciados Natalí G Díaz Matos, Verónica Ortiz Gil de Lamadrid y Emanuel Ramos Martínez. Mientras, recomendó ascender como Fiscal Auxiliar II a los licenciados Juan Ayala, Melvin Pérez y Frances Bravo.

En un comunicado de prensa de La Fortaleza, González Colón hizo otros dos nombramientos para juntas examinadoras, los cuales no requieren de la aprobación de la Asamblea Legislativa, por lo que comienzan a ejercer sus funciones de manera inmediata.

En esa línea, la mandataria nombró para la Junta Examinadora de Técnicos y Mecánicos Automotrices a Alan M. Cruz Nieves y a Salvador López Cardec.

La Junta Examinadora de Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico se creó bajo la Ley 40-1972, la cual regula el ejercicio de la profesión de técnico automotriz, definida como aquella persona que posee el conocimiento, la comprensión y el dominio de las destrezas manuales y de los procesos necesarios para diagnosticar, reparar y ajustar el motor, la transmisión y otros componentes esenciales para el funcionamiento de un vehículo de motor.

Por su parte, un mecánico automotriz es toda persona que se dedica a realizar trabajos de reparación y ajuste del motor, la transmisión y otros componentes esenciales para el funcionamiento de un vehículo de motor, incluidos los sistemas eléctricos, de hojalatería, de radiadores y el sistema de escape (catalítico), labores que requieren destrezas especializadas.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
