Jenniffer González nombra nuevos fiscales “para fortalecer el manejo de la justicia”

Con el objetivo de “fortalecer el manejo de la justicia”, la gobernadora Jenniffer González Colón nombró a seis nuevos fiscales, cuyas designaciones fueron sometidas el martes ante la Secretaría del Senado de Puerto Rico para iniciar el proceso de consejo y consentimiento.

A tales fines, designó como fiscales auxiliares I a los licenciados Natalí G Díaz Matos, Verónica Ortiz Gil de Lamadrid y Emanuel Ramos Martínez. Mientras, recomendó ascender como Fiscal Auxiliar II a los licenciados Juan Ayala, Melvin Pérez y Frances Bravo.

En un comunicado de prensa de La Fortaleza, González Colón hizo otros dos nombramientos para juntas examinadoras, los cuales no requieren de la aprobación de la Asamblea Legislativa, por lo que comienzan a ejercer sus funciones de manera inmediata.

En esa línea, la mandataria nombró para la Junta Examinadora de Técnicos y Mecánicos Automotrices a Alan M. Cruz Nieves y a Salvador López Cardec.

La Junta Examinadora de Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico se creó bajo la Ley 40-1972, la cual regula el ejercicio de la profesión de técnico automotriz, definida como aquella persona que posee el conocimiento, la comprensión y el dominio de las destrezas manuales y de los procesos necesarios para diagnosticar, reparar y ajustar el motor, la transmisión y otros componentes esenciales para el funcionamiento de un vehículo de motor.