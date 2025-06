“Nosotros no tenemos una propuesta de gasoductos, en este momento, sometida al gobierno de Puerto Rico, y el gobierno no está entrando en construcciones de ningún tipo… nosotros tenemos un comité de energía que, en estos momentos, estamos buscando cómo ampliar la generación en la isla”, sostuvo la mandataria.

“Estamos buscando cómo añadir energía temporera. Estamos buscando cómo diversificar y poner al día nuestras plantas. Estamos buscando cómo utilizar los fondos federales para reparar las plantas hidroeléctricas existentes, y seguimos en esos esfuerzos a nivel federal. Así que no tenemos una propuesta… el gobierno no tiene ningún plan de construcción de gasoductos” , enfatizó.

“El gobierno de Puerto Rico no tiene ningún proyecto de construcción de gasoductos. En este momento, no tenemos ninguna propuesta sometida para construir ningún gasoducto. Así que yo no voy a hablar en hipotéticos aquí, ¿verdad? Porque el gobierno de Puerto Rico no tiene ninguna propuesta, ningún contrato, ni ninguna instrucción de construir ningún tipo de gasoducto” , sostuvo.

“Estoy diciendo que, en este momento, el gobierno de Puerto Rico no tiene ninguna propuesta de construcción de gasoductos. Yo quiero dejar eso claro. Una cosa es... hay gente que quiere que haya energía nuclear en Puerto Rico. Hay mucha gente que quiere eso. El gobierno de Puerto Rico no tiene ninguna propuesta de energía nuclear. No hay ante la (Autoridad para las) Alianzas Público Privadas ninguna propuesta de eso. Así que, ¿por qué nosotros vamos a entrar en discusión de cosas que no están ni peticionadas, ni sometidas, ni autorizadas, ni están en los planes de construcción del gobierno? Así que yo no voy a crear expectativas porque no las hay”, puntualizó.