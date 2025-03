Jenniffer González reconoce habrá más apagones en el verano

“Si no subimos la generación, no vamos a poder cumplir con la demanda. Lo dijimos en diciembre. Lo dijimos en enero. Lo dijimos en febrero. Esa es la realidad que yo heredé y, como gobernadora, me va a tocar trabajar con la realidad de nuestro sistema energético” , afirmó González.

Al preguntársele si sus expresiones no podían interpretarse como que no cumpliría con su campaña de promesa de rescindir el contrato con LUMA Energy, a cargo del sistema de transmisión y distribución energética, y acabar con los constantes apagones, destacó que “todos aquí sabemos que la principal promesa fue cancelar el contrato de LUMA, y lo hemos repetido. Cada vez que ustedes (los periodistas) han venido a las conferencias (de prensa), ustedes me hacen la pregunta si eso sigue en pie y yo les he dicho que sí”, afirmó.