Jenniffer González reduce a seis horas el plazo máximo para emitir la Alerta Silver

La gobernadora Jenniffer González firmó ayer, viernes, 17 nuevas medidas, entre ellas, una que reduce a seis horas el plazo máximo para emitir la Alerta Silver –utilizada por las autoridades para informar la desaparición de adultos mayores de 60 años diagnosticados con Alzheimer u otras formas de demencia– desde el último avistamiento o desde la presentación de la querella.

La Ley 34-2026, recogida en el Proyecto de la Cámara 601, enmienda los artículos 2 y 5 de la Ley Habilitadora para implementar el Plan de Alerta Silver (Ley 132-2009) para aclarar el período de tiempo en el que se emitirá la alerta “con el objetivo de asegurar que las autoridades actúen de manera expedita y efectiva para localizar personas desaparecidas con condiciones cognitivas”.

Además de enmendar el plazo máximo, las enmiendas ordenan que se repitan conforme a las guías del Emergency Alert System (EAS) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en inglés).

Las medidas que González convirtió en ley se dividen en 10 proyectos legislativos y siete resoluciones conjuntas. También, impartió tres vetos.

PUBLICIDAD

Leyes nuevas

Ley 28-2026 (Proyecto de la Cámara 559)

Establece el 14 de noviembre como el “Día del Estudiante Legislador”. El programa Estudiante Legislador, que se desarrolla desde 2017, es una iniciativa que busca educar a los jóvenes sobre el funcionamiento de la Legislatura y sobre las distintas formas en que los ciudadanos pueden integrarse al proceso legislativo.

Ley 29-2026 (Proyecto de la Cámara 473)

Enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito para establecer que las multas de tránsito deberán ser notificadas a través de la aplicación móvil del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para las licencias virtuales, Cesco Digital o cualquier otro sistema digital autorizado por el secretario con propósitos de notificación ciudadana.

Ley 30-2026 (Proyecto de la Cámara 875)

Enmienda la Ley de Juegos de Azar y Autorización de Máquinas Tragamonedas (Ley 221-1948) para imponer penalidades distintas a quienes asisten a casinos ilegales y a los que poseen y tienen interés económico en estos; se aumentan las penas para estos últimos.

Ley 31-2026 (Proyecto de la Cámara 692)

Propone requerir que, en procedimientos de desahucio contra veteranos, se notifiquen los mismos a la Oficina de Procurador del Veterano.

Ley 32-2026 (Proyecto de la Cámara 430)

Enmienda el Código Municipal para establecer que, cuando se declare un estado de emergencia en un municipio, el alcalde o su representante deberá notificar a la corporación pública correspondiente con, al menos, 24 horas de anticipación al inicio de cualquier trabajo dirigido a normalizar o restablecer el sistema de energía eléctrica o instalaciones de suministro y tratamiento de agua potable y aguas residuales. Actualmente, son cinco días.

PUBLICIDAD

Ley 33-2026 (Proyecto de la Cámara 480)

Enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito para aclarar que la suspensión de la licencia de conducir por pasar la luz roja por tres ocasiones será por infracciones dentro del período de vigencia de la licencia.

Ley 35-2026 (Proyecto de la Cámara 606)

Enmienda la Ley Uniforme de Vehículos Oficiales del Gobierno para exceptuar de sus disposiciones a los comisionados auxiliares, comandantes de zona, jefes de distrito y al director de transportación del Negociado del Cuerpo de Bomberos, en consideración a las facultades, poderes y deberes que ejercen dichos funcionarios.

Ley 36-2026 (Proyecto del Senado 241)

Enmienda el Código de Rentas Internas para sancionar a toda persona que intente inequívocamente vender, donar, dispensar, despachar o distribuir a un menor de 21 años cigarrillos, cigarrillos electrónicos y productos relacionados. También se sanciona a quienes induzcan, aconsejen, inciten, persuadan, tienten, manipulen, coaccionen o ayuden a cometer tales conductas que afectan negativamente la salud física y mental de nuestros menores.

Ley 37-2026 (Proyecto de la Cámara 1019)

Extiende el término de nombramiento de los registradores de la propiedad, procuradores y fiscales a 16 años.

Resolución Conjunta 14-2026 (Resolución Conjunto de la Cámara 86)

Ordena al Comité de Evaluación Disposición de Bienes Inmuebles de la Cámara de Representantes a evaluar la transferencia al Municipio de Cabo Rojo de la estructura del antiguo cuartel estatal ubicado en la zona urbana de dicho pueblo.

Resolución Conjunta 15-2026 (Resolución Conjunta de la Cámara 97)

Ordena a la Autoridad de Carreteras y Transportación y al DTOP a llevar a cabo un análisis sobre el tránsito entre la PR-177 (avenida Los Filtros) en Guaynabo y la intersección con la PR-833 (área del semáforo donde ubica el Hogar Crea), con el propósito de identificar alternativas viables dirigidas a descongestionar el tránsito de vehículos de motor en dicha área.

PUBLICIDAD

Resolución Conjunta 16-2026 (Resolución Conjunta de la Cámara 143)

Ordena al DTOP y al Departamento de Hacienda poner en vigor lo establecido en la Ley 96-2022; que se habiliten las plataformas del DTOP y Hacienda para que reconozcan los descuentos aplicables a multas que han quedado suspendidos durante el proceso de revisión judicial.

Resolución Conjunta 17-2026 (Resolución Conjunta de la Cámara 176)

Para designar la PR-8 en San Juan con el nombre de Alba Iris “Albita” Rivera Ramírez, en reconocimiento a su defensa y creación de derechos para diversos sectores sociales. Rivera Ramírez fue maestra de escuela elemental, laboró en el Municipio de San Juan en varias oficinas de servicios a la comunidad; fue senadora por San Juan y en 1996, al ser electa a la Cámara de Representantes, se convirtió en la primera mujer en ocupar escaños en ambos cuerpos. Además, fue electa al mismo escaño que su madre, Rosa María “Rosín” Ramírez. Fue autora y coautora de 575 medidas legislativas, de las cuales cerca de 35 fueron a favor de las mujeres.

Resolución Conjunta 18-2026 (Resolución Conjunta 202)

Para reasignar a la Oficina de Obras Públicas del Municipio de Bayamón la cantidad de $107,000, provenientes de la Resolución Conjunta 110-2016, con el fin de destinarlos a la ejecución de obras y mejoras permanentes en el Cementerio Municipal de Lomas Verdes.

Resolución Conjunta 19-2026 (Resolución Conjunta del Senado 102)

Para designar con el nombre de “Hon. Carlos Romero Barceló” el túnel, conocido como “Túnel Minillas”, localizado al inicio de la PR-22, conocida como “Expreso de Diego”, justo antes de la intersección con el Expreso Román Baldorioty de Castro, en San Juan.

PUBLICIDAD

Resolución Conjunta 20-2026 (Resolución Conjunta de la Cámara)

Busca denominar el tramo de la Avenida Las Cumbres (PR-199), el cual discurre desde la intersección de la Avenida Emiliano Pol, en San Juan, hasta la intersección con la Avenida Los Filtros, en Guaynabo, con el nombre del exgobernador Carlos Antonio Romero Barceló.

Medidas vetadas

Proyecto de la Cámara 296

Buscaba declarar el mes de abril como el “Mes Oficial de la Educación Financiera y de la Concienciación sobre la Responsabilidad Financiera”. González vetó la pieza legislativa porque tendría un impacto fiscal estimado sobre WIPR de aproximadamente $325,400.

Proyecto de la Cámara 640

Proponía añadirle nuevas funciones y deberes a la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, en atención a los abuelos criando nietos. La medida fue vetada porque la Oficina no cuenta con los fondos para desarrollar lo propuesto.

Proyecto del Senado 522