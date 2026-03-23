Jenniffer González se reunirá con el secretario de Corrección tras denuncias de acoso

Cayey - La gobernadora Jenniffer González se reunirá, en la tarde del lunes, con el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Quiñones Rivera, en medio de señalamientos en su contra por presunto acoso y discrimen por género.

“Tengo reunión con él en la tarde de hoy y entonces haré expresiones públicas sobre eso”, dijo la mandataria durante una conferencia de prensa en Cayey en la que anunció los adelantos en una obra en la PR-52.

El sábado, González adelantó que, ante las denuncias, contemplaba “separar de sus funciones” al secretario del DCR mientras se conduce la investigación, que enconmendó al Departamento de Justicia (DJ).

Además, mencionó que, tan pronto comenzara la semana, se comunicaría con la secretaria del DJ, Lourdes Gómez, “pero tomando precauciones para que las víctimas o las personas que han solicitado querellas no se vean afectadas”.

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“No tolero los casos de discrimen de ningún tipo. Estamos revisando las mismas para que puedan investigar con la mayor celeridad posible. No descarto tomar acciones tan pronto empiece la semana”, expresó, entonces, la primera ejecutiva.

La semana pasada, Quiñones Rivera rechazó las alegaciones de una exayudante especial —a quien le retiró la confianza— y las calificó de “falsas, libelosas y difamatorias”. Sus expresiones surgieron luego de que varios medios publicaran una carta en la que la exfuncionaria denunció incidentes de presunto acoso laboral, discrimen por sexo y abuso de autoridad.

Según una carta publicada por el periodista Rafael Lenín López, la exempleada que, inició labores en el DCR el 8 de noviembre de 2018, alegó haber sido víctima de comentarios “inapropiados de connotación sexual” sobre su cuerpo, incluidas supuestas expresiones dirigidas a sus glúteos, como: “Ay, bendito, si tú no tienes na’ ahí” y “Esto es pa’ probar, no pa’ jaltarse”. Asimismo, y mientras almorzaban en un restaurante, el secretario supuestamente la invitó a “hacer el amor” con él.

Luego de que Quiñones Rivera negara las denuncias, la gobernadora insistió en que, “por eso, es importante que se atiendan y se diga la verdad”.