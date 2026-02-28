Jenniffer González sobre ataque de Estados Unidos e Israel a Irán: “Esperamos que no tenga un impacto en el Caribe”

Caguas - Tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, la gobernadora Jenniffer González dijo este sábado que espera que la embestida “no tenga repercusiones mayores” en la región del Caribe ni Puerto Rico, donde la presencia de buques militares y armamento ha aumentado desde el año pasado.

“Esperamos que esto no tenga un impacto en la región del Caribe, en Puerto Rico, pero, ciertamente, estamos muy pendientes a las consecuencias y cómo se va a desenvolver las acciones militares que se dieron en la noche de ayer (viernes)”, dijo, en conferencia de prensa, tras un evento oficial.

De hecho, antes de su comparecencia pública, González tuvo una reunión con el ayudante general de la Guardia Nacional, el coronel Carlos José Rivera Román, en la que abordaron este asunto.

“El presidente de Estados Unidos (Donald Trump) autorizó, en la noche de ayer (viernes), unos ataques a Irán, en conjunto con Israel, luego de que, por más de varios meses, hayan estado tratando hacer de negociaciones para desarmar nuclearmente misiles de largo alcance, que se fabrican en Irán. La paciencia del presidente y del componente de seguridad llegó a su tope”, sostuvo la mandataria.

En un discurso televisado, Trump anunció ataques de “gran envergadura” para “eliminar amenazas inminentes” causadas por Irán. Los bombardeos continuarán durante toda la semana.

González recordó las manifestaciones “en contra del régimen iraní” durante el verano pasado. Pero, insistió en que, “aquí, más allá de democracia, la preocupación federal fue sobre los misiles de largo alcance que podían estar llegando a territorios americanos”.

“Estamos en una situación donde pudiera haber efectos secundarios productos de ese ataque. Creo que, hace tiempo, el mundo sabía que iba a estar ocurriendo”, puntualizó.