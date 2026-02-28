Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jenniffer González sobre ataque de Estados Unidos e Israel a Irán: “Esperamos que no tenga un impacto en el Caribe”

La gobernadora tuvo una reunión este sábado con el ayudante general de la Guardia Nacional

28 de febrero de 2026 - 6:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jenniffer González, gobernadora de Puerto Rico. (Ramon "Tonito" Zayas)
Adriana Díaz Tirado
Por Adriana Díaz Tirado
Periodista de Noticiasadriana.diaz@gfrmedia.com

Caguas - Tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, la gobernadora Jenniffer González dijo este sábado que espera que la embestida “no tenga repercusiones mayores” en la región del Caribe ni Puerto Rico, donde la presencia de buques militares y armamento ha aumentado desde el año pasado.

RELACIONADAS

“Esperamos que esto no tenga un impacto en la región del Caribe, en Puerto Rico, pero, ciertamente, estamos muy pendientes a las consecuencias y cómo se va a desenvolver las acciones militares que se dieron en la noche de ayer (viernes)”, dijo, en conferencia de prensa, tras un evento oficial.

De hecho, antes de su comparecencia pública, González tuvo una reunión con el ayudante general de la Guardia Nacional, el coronel Carlos José Rivera Román, en la que abordaron este asunto.

“El presidente de Estados Unidos (Donald Trump) autorizó, en la noche de ayer (viernes), unos ataques a Irán, en conjunto con Israel, luego de que, por más de varios meses, hayan estado tratando hacer de negociaciones para desarmar nuclearmente misiles de largo alcance, que se fabrican en Irán. La paciencia del presidente y del componente de seguridad llegó a su tope”, sostuvo la mandataria.

En un discurso televisado, Trump anunció ataques de “gran envergadura” para “eliminar amenazas inminentes” causadas por Irán. Los bombardeos continuarán durante toda la semana.

González recordó las manifestaciones “en contra del régimen iraní” durante el verano pasado. Pero, insistió en que, “aquí, más allá de democracia, la preocupación federal fue sobre los misiles de largo alcance que podían estar llegando a territorios americanos”.

“Estamos en una situación donde pudiera haber efectos secundarios productos de ese ataque. Creo que, hace tiempo, el mundo sabía que iba a estar ocurriendo”, puntualizó.

Estimó que, tras las órdenes de salida de soldados estadounidenses, habrá puertorriqueños en las Fuerzas Armadas que sirven de las bases en Bahréin y Catar, las cuales visitó cuando fungió como comisionada residente en Washington.

Tags
IránEstados UnidosIsraelJenniffer GonzálezGuardia Nacional de Puerto RicoDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
Adriana Díaz Tirado
Adriana Díaz TiradoArrow Icon
Adriana Díaz Tirado es periodista feminista enfocada en temas de género, migración, política, seguridad, derechos reproductivos y la comunidad LGBTTQI+. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 28 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: