Jenniffer González tiene en su escritorio el proyecto que tipifica como asesinato la muerte de un concebido no nacido

Salinas - La gobernadora Jenniffer González confirmó este miércoles que ya tiene sobre su escritorio, en La Fortaleza, el proyecto de administración que enmienda el Código Penal para tipificar como asesinato la muerte de un concebido no nacido.

“Voy a verlo. Cuando lo lea, te dejo saber”, respondió la mandataria cuando este medio le cuestionó si firmaría la pieza legislativa, que poco después de presentarla consideró retirar.

El Proyecto del Senado (PS) 923 recibió el aval de la Cámara de Representantes y el Senado sin que se realizaran vistas públicas.

A la legislación, se le incluyó una enmienda para disponer o aclarar que, para propósitos de los incisos (G) y (H) del Artículo 93 del Código Penal (Ley 146-2012), ser humano incluirá “al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno”.

El estatuto fue rechazado por médicos y profesionales del derecho, que han advertido que no solo representa un “ataque directo” contra las mujeres y personas con capacidad de gestar, sino que pone en riesgo la práctica médica.