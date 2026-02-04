Jenniffer González tiene en su escritorio el proyecto que tipifica como asesinato la muerte de un concebido no nacido
“Voy a leerlo”, dijo la primera ejecutiva al preguntársele si lo firmará
4 de febrero de 2026 - 6:17 PM
Salinas - La gobernadora Jenniffer González confirmó este miércoles que ya tiene sobre su escritorio, en La Fortaleza, el proyecto de administración que enmienda el Código Penal para tipificar como asesinato la muerte de un concebido no nacido.
“Voy a verlo. Cuando lo lea, te dejo saber”, respondió la mandataria cuando este medio le cuestionó si firmaría la pieza legislativa, que poco después de presentarla consideró retirar.
El Proyecto del Senado (PS) 923 recibió el aval de la Cámara de Representantes y el Senado sin que se realizaran vistas públicas.
A la legislación, se le incluyó una enmienda para disponer o aclarar que, para propósitos de los incisos (G) y (H) del Artículo 93 del Código Penal (Ley 146-2012), ser humano incluirá “al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno”.
El estatuto fue rechazado por médicos y profesionales del derecho, que han advertido que no solo representa un “ataque directo” contra las mujeres y personas con capacidad de gestar, sino que pone en riesgo la práctica médica.
Esa medida se sumaría a otros dos estatutos firmados por la mandataria: la Ley 166-2025, conocida como la “Ley Keishla Madlane”, que tipifica como asesinato en primer grado cuando se da muerte a propósito y con conocimiento a una mujer embarazada, y se provoca la muerte también del concebido en cualquier etapa de gestación, lo que implicaría un doble asesinato; y la Ley 183-2025, que enmendó el Artículo 67 del Código Civil para reconocer al concebido en cualquier etapa de gestación como persona natural.
