Con esta expresión, la gobernadora Jenniffer González respondió este martes al cuestionársele sobre la aclaración de Anaís Rodríguez Vega , exsecretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), en el sentido de que, antes de dejar el cargo, no dejó pendiente ninguna orden administrativa sobre las casetas en la Reserva Natural La Parguera , en Lajas.

“No, no. El mismo secretario (Quiles Pérez) dijo que el personal (del DRNA) se la había dejado (la orden) allí (en la agencia). Ella (Rodríguez Vega) tiene su expresión, y qué bueno que el Departamento de Justicia está investigando. Vamos a ver quién dice la verdad” , sostuvo la mandataria.

Tras ser citada la semana pasada, Rodríguez Vega compareció ayer, lunes, ante la División de Integridad Pública y Oficina del Contralor de Justicia para ofrecer su testimonio, como parte de una pesquisa sobre la que no se tienen mayores detalles. Antes de declarar, Aldridge exigió “garantías” sobre la comparecencia de su clienta y se le aseguró que comparecía como testigo.

“No dejó ninguna orden administrativa firmada y no dejó ninguna orden administrativa pendiente. El que diga lo contrario está faltando a la verdad. Así que, sin entrar en los méritos de qué se discutió o no se discutió allá arriba, sí quería dejar eso consignado, porque esa es la realidad fáctica”, acotó el abogado.