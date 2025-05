No obstante, al tener vacantes ambas secretarías, el titular de Hacienda es el próximo en la línea de sucesión cuando el gobernante de turno está ausente de la isla. En este caso, Pantoja estará a cargo luego de que la gobernadora nominara a Arthur Garffer, cuya designación no ha sido atendida, como secretario de Estado tras el retiro de la nominación de Verónica Ferraiuoli, quien no obtuvo los votos del Senado.