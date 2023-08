Tal como hiciera un día antes el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, condenó este sábado la nominación –por segunda vez en el cuatrienio– del juez superior Jorge Rafael Rivera Rueda a la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Rivera Rueda fue designado ayer, viernes, por el gobernador Pedro Pierluisi, día en que se vencía el término para que el primer ejecutivo presentara una nominación ante ambas cámaras legislativas.

“La designación del juez Jorge R. Rivera Rueda como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, a pesar del rechazo del Senado (en 2021), y de los comisionados electorales de cuatro partidos recientemente, no tan solo demuestra que el gobernador Pierluisi no toma en serio los asuntos electorales, sino que le da igual que el designado se prestó para votar en un precinto donde no le correspondía en el 2020. Una persona que fue capaz de violar el Código Electoral no puede dirigir el más alto foro electoral”, afirmó hoy el líder de la Pava.

En sus expresiones, el también representante aludió a señalamientos que trascendieron contra Rivera Rueda cuando fue designado, en septiembre de 2021, a los efectos de que, presuntamente, había ejercido su voto en un precinto de Cidra, a pesar de mantener su residencia en Caguas.

En aquel entonces, Pierluisi presentó el nombre de Rivera Rueda ante el Senado y la Cámara de Representantes en circunstancias similares a las actuales, es decir, luego de que los comisionados electorales no lograran ponerse de acuerdo en torno a un candidato de consenso. Los cuerpos legislativos no actuaron sobre la designación de Rivera Rueda ni la del juez Edgar S. Figueroa Vázquez, nominado por Pierluisi a la presidencia alterna de la CEE.

En un aparte con los medios en la convención que el PNP celebra este fin de semana en Río Grande, Pierluisi defendió hoy la designación de Rivera Rueda, quien para ser confirmado requeriría el apoyo de dos terceras partes de los miembros de ambas cámaras.

“En cuanto al asunto de la (CEE), ahí lo que yo he hecho es cumplir con, básicamente, la ley. (...) Tenía hasta ese día, hasta el viernes, para someter un candidato por la vacante que tenemos ante la renuncia del que fue presidente de la CEE, el juez (Francisco) Rosado Colomer. Me daba un término el Código Electoral, que atiende este asunto, para yo someter ante la Legislatura un candidato para ese puesto, luego de que los comisionados electorales no pudieron tener un consenso unánime en cuanto a su designación”, afirmó el gobernador.

“Ese nombramiento le falta a la seriedad. Rivera Rueda no es el presidente de la CEE que necesita Puerto Rico en este momento. El PPD se está preparando en todos los frentes para fortalecer nuestro equipo electoral de cara a las elecciones de 2024″, insistió, entretanto, Ortiz, quien esta semana ha estado involucrado en una pugna con el líder cameral, su correligionario Rafael “Tatito” Hernández, quien negoció y aprobó un proyecto de enmiendas a la ley electoral con el apoyo del Partido Nuevo Progresista (PNP), pero sin el aval del presidente del PPD.

La CEE carece de un presidente en propiedad desde que el 11 de julio se hiciera efectiva la renuncia de Rosado Colomer. La jefatura del organismo electoral quedó en manos de la presidenta alterna, Jessika Padilla Rivera.

El nombre de Rivera Rueda fue uno de los cuatro que la comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo, presentó a sus homólogos a inicios de agosto, cuando no se alcanzó la unanimidad. Junto a Rivera Rueda, se discutieron las nominaciones de Figueroa Vázquez, Héctor Luis López Sánchez y Cindia Enid Irizarry. Los comisionados también discutieron la posibilidad de nombrar a Padilla Rivera en propiedad, pero su nombre no se sometió formalmente a consideración, pues, según el comisionado alterno del PNP, Edwin Mundo, ello hubiera implicado dejar “descabezada” a la CEE en caso de que no recibiera el aval.

“Nuevamente, el gobernador Pedro Pierluisi incumple con el mandato del pueblo que dispuso, a través de sus votos, que un partido distinto al suyo dirija el poder legislativo. Al enviar un nombramiento a la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones, sin que haya mediado previamente un proceso de diálogo y deferencia, se violenta la disposición constitucional de consejo y consentimiento del Senado. Eso, reitero, es inaceptable”, expresó ayer Dalmau Santiago.

Amanda Pérez Pintado colaboró en esta historia.