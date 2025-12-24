Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasGobierno
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Jueza respalda nuevo impuesto climático de Hawaii a pasajeros de cruceros

El estado implementará el nuevo gravamen para combatir el cambio climático en 2026

24 de diciembre de 2025 - 7:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El gravamen aumenta las tarifas en las estancias de habitaciones de hotel y alquileres vacacionales, pero también impone un nuevo impuesto del 11% sobre las tarifas brutas pagadas por los pasajeros de cruceros. (Caleb Jones)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Honolulu- El fallo de una jueza federal despeja el camino para que Hawaii incluya a los pasajeros de cruceros en un nuevo impuesto turístico destinado a ayudar a enfrentar el cambio climático, un gravamen que entrará en vigor a principios de 2026.

La jueza Jill A. Otake negó el martes la solicitud que buscaba impedir la aplicación de la nueva ley a los cruceros.

Es el primer gravamen de este tipo en la nación para ayudar a enfrentar el calentamiento atmosférico. El gobernador de Hawaii, Josh Green, firmó en mayo una legislación que aumenta los ingresos fiscales para abordar la erosión de las costas, incendios forestales y otros problemas climáticos. Los funcionarios estiman que el impuesto generará casi $100 millones anuales.

El gravamen aumenta las tarifas en las estancias de habitaciones de hotel y alquileres vacacionales, pero también impone un nuevo impuesto del 11% sobre las tarifas brutas pagadas por los pasajeros de cruceros, a partir del próximo año, prorrateado por el número de días que los barcos estén en los puertos de Hawaii.

La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros impugnó el impuesto en una demanda, junto con una empresa de Honolulu que proporciona suministros y provisiones a los cruceros y negocios turísticos de Kauai y la Isla Grande. Entre sus argumentos está que la nueva ley viola la Constitución al gravar a los cruceros por el privilegio de entrar en los puertos de Hawaii.

El muelle Panamericano oeste es el primero que comenzó a ser renovado. Así quedará al final de los trabajos, según San Juan Cruise Port.Aunque el diseño original de la estructura permanece, ahora contará con nueva rotulación y colores.Una vez terminen los trabajos en el Panamericano oeste, iniciarán las labores en la estructura este, que se encuentra en condiciones críticas.
1 / 16 | Muelle Panamericano oeste: así quedará la estructura para cruceros . El muelle Panamericano oeste es el primero que comenzó a ser renovado. Así quedará al final de los trabajos, según San Juan Cruise Port. - Suministrada

Los abogados de los demandantes también argumentaron que el impuesto perjudicaría el turismo al encarecer los cruceros. La demanda señala que la ley autoriza a los condados a cobrar un recargo adicional del 3%, elevando el total al 14% de las tarifas prorrateadas.

“El turismo de cruceros genera casi $1,000 millones en impacto económico total para Hawaii y apoya miles de empleos locales, y seguimos enfocados en asegurar que ese éxito continúe sobre una base legal y sostenible”, declaró Jim McCarthy, portavoz de la asociación, en un comunicado.

Según registros judiciales, los demandantes apelarán. Solicitaron a la jueza que concediera una orden judicial mientras se resolvía la apelación y pidieron un fallo para el sábado por la tarde dado que la ley entra en vigor el 1 de enero.

Hawaii continuará defendiendo la ley, que requiere que los operadores de cruceros paguen su parte del impuesto sobre alojamientos transitorios para abordar las amenazas del cambio climático al estado, indicó en un comunicado la fiscal general del estado, Anne Lopez.

El gobierno federal intervino en el caso, calificando el impuesto como un “esquema para extorsionar a ciudadanos y empresas estadounidenses únicamente para beneficiar a Hawái”, en conflicto con la ley federal.

Tags
Breaking NewsHawaiiCrucerosImpuestosCambio climático
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 24 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: