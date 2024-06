Luis Irizarry Pabón renuncia a su salario como alcalde de Ponce

“Durante los últimos meses se me fue quitado el privilegio de seguir trabajando por mi Ponce, entendiendo que este sería un proceso más corto y favorable a la justicia y verdad. Acaté la prohibición impuesta por el FEI (Fiscal Especial Independiente) de poder ejercer la sana administración en mi ciudad como fui elegido democráticamente por mi gente. Por eso, es por lo que me he mantenido sin ejercer otras funciones”, expresó.