“Parecería que en (La) Fortaleza, la persona que maneja nombramientos no está orientando a los nominados porque debió haberle advertido a Garffer que el Senado de Puerto Rico no está en receso. Ese nombramiento es un nombramiento (realizado) durante las funciones del Senado, lo que significa que él no entra a tener funciones inherentes al cargo para el que fue nominado hasta tanto y en cuanto Cámara y Senado no lo confirmen”, señaló el también exalcalde de Villalba.