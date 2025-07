¿La orden administrativa no tuvo el efecto de archivarlo?, cuestionó El Nuevo Día.

“No, ni ese, ni los otros casos relacionados porque, me explico, esta orden, en ningún momento, da un archivo automático ”, subrayó.

Insiste en ilegalidad de orden

A su salida de la sede del Departamento de Justicia, el senador Hernández Ortiz no vaciló en indicar que Quiles Pérez ejecutó una orden administrativa, a su juicio, “ilegal”.

Quiles Pérez no ha sido citado ante la División de Integridad Pública y Oficina del Contralor del Departamento de Justicia como parte de la pesquisa, confirmó la agencia. Al momento de esta publicación, este medio no ha recibido, aunque se solicitó, comentarios del secretario del DRNA.

Añadió que se examina, igualmente, “ si alguien dio instrucciones para que se firmara esa orden administrativa no empece de que había instrucciones dentro de la División Legal para que no se hiciera”.

El 23 de junio, la exsecretaria del DRNA testificó por más de tres horas. Al salir de Justicia, el abogado de la exsecretaria, Leonardo Aldridge , sostuvo que su clienta, al dejar la silla en diciembre, no dejó ninguna orden administrativa pendiente de consideración, contrario a lo esbozado por la gobernadora.

El senador Hernández Ortiz había solicitado a la exsecretaria de Justicia designada, Janet Parra , una opinión legal de la orden administrativa. La opinión no fue expedida y, en cambio, Parra refirió el asunto a la División de Integridad Pública y Oficina del Contralor, cuya fiscal Marie L. Díaz de León conduce la investigación.

“(Se están investigando) posibles delitos que tengan que ver con corrección, con corrupción pública, con delitos en contra de la función pública, que se hayan cometido por parte del funcionario al cual le aplique la ley del FEI. Delitos en particular, ahora mismo, no les podría indicar hasta tanto no se culmine la investigación”, puntualizó la fiscal Martínez, quien precisó que la pesquisa “está en su etapa final”.