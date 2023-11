Sobre 60 empleados del gobierno central –la mayoría de ellos en la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV)– sufrirán ajustes en sus escalas salariales, conforme al Plan de Clasificación y Retribución, que producirán reducciones de sueldo que alcanzan los cientos de dólares mensuales para cada uno.

La presidenta de Servidores Públicos Unidos (SPU), Jessica Martínez, denunció que, al día de hoy, los trabajadores afectados no han recibido una notificación formal, sino que se percataron de los recortes salariales a través de los talonarios correspondientes a la última quincena de octubre.

Aunque el último cheque del pasado mes todavía no reflejaba el ajuste salarial, uno de los renglones del talonario consignaba el cambio en la compensación mensual a partir de noviembre.

“(Tras recibir los reclamos de parte de los empleados), me comunico con el área de recursos humanos de ARV y me indican que sí, es cierto, y estaban esperando la comunicación escrita de la Oatrh (Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del gobierno). Yo procedo a comunicarme con el enlace de relaciones laborales de La Fortaleza y luego la directora de Oatrh (Zahira Maldonado Molina), donde me confirman que habrá una disminución de salario a un grupo específico de ARV debido a que hubo un error en cuanto a la asignación de escalas”, señaló Martínez.

Maldonado Molina no estuvo disponible para entrevista con este diario, pero el director de Política Pública e Investigación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Arnaldo Cruz, confirmó que el ajuste a la baja para 62 empleados públicos fue producto de la corrección de “errores” identificados tras la implementación, en marzo, del Plan de Clasificación y Retribución Uniforme. De los 62 trabajadores, 42 forman parte de la ARV, mientras el resto pertenecen a la Comisión de Juegos y el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Según Cruz, para reclasificar los puestos gubernamentales, se combinó el análisis que la Oatrh había realizado con el estudio, basado en dos encuestas de mercado, que lideró la propia JSF como parte de la llamada reforma del servicio público.

“Las jerarquías que establece el mercado no necesariamente corresponden a la jerarquía que desarrolló la Oatrh en años anteriores. En ocasiones, había un posible disloque con las jerarquías que estaban en el sistema de clasificación y la nueva estructura salarial de la reforma de servicio público que se basa en el mercado”, sostuvo Cruz.

Otra fuente de errores, adujo Cruz, fue el hecho de que las descripciones de puestos en las dos encuestas utilizadas por la JSF no resultan en un “pareo perfecto” con las funciones existentes en las agencias. Asimismo, destacó que las clasificaciones uniformes aprobadas por la JSF tampoco se alinean necesariamente con las jerarquías que históricamente mantuvieron las agencias en sus planes individuales.

Pese a la baja salarial que sufrirán decenas de trabajadores a partir de la primera quincena de noviembre, Cruz justificó el ejercicio de revisión desarrollado desde marzo, al señalar que “tres cuartas partes” de los ajustes resultarán en aumentos de sueldo.

“El por ciento de empleados que han recibido ajuste, como resultado de esta (revisión), ha aumentado de 52% a 56%”, dijo, en alusión al grupo de más de 23,000 empleados cobijados por el Plan de Clasificación y Retribución, cuyos ajustes salariales se aplicaron de forma retroactiva al 1 de enero. Según Cruz, los trabajadores que sufrirán un recorte desde este mes retendrán, como mínimo, el sueldo que devengaban previo a la implementación del plan.

El caso de la ARV

Dentro de la ARV, fueron 12 las clasificaciones cuya escala se redujo a partir de la revisión.

Según SPU, entre las clasificaciones afectadas, figura la de oficial de apoyo, que fue degradada de la escala 7 a la 4, lo que implica una diferencia en sueldo de $531 en algunos casos. Los técnicos de preempleo, por otra parte, se movieron de la escala 4 a la 3, o una diferencia en sueldo de $467 al mes para ciertos empleados. La merma salarial no necesariamente es equivalente para todos los trabajadores, toda vez que entran en juego factores como la antigüedad.

“Pone en la incertidumbre a cada empleado. Ya no tienen un dinero que había sido otorgado. No les hace justicia salarial a los compañeros”, sentenció William González Ríos, presidente de la Local 3251 de SPU, que agrupa a los empleados de la ARV.

“Pudimos no haber hecho ninguna revisión y dejar todo por igual (…) Si hubiésemos hecho eso, los cientos de empleados a los que se les ha subido el salario tampoco hubiesen recibido un salario justo a lo que establece el mercado. Entendemos lo difícil que es pero, a la misma vez, hay que ser fiscalmente responsable”, insistió Cruz, al cuestionársele sobre el impacto negativo a empleados por situaciones fuera de su control.

“Reconocemos la necesidad de atraer y retener el personal apto para ejercer las funciones de consejería en Rehabilitación Vocacional, por lo que continuaremos aunando esfuerzos en esa área de trabajo para mejorar las condiciones salariales de este personal tan importante para la población con diversidad funcional. Los empleados tendrán la oportunidad de presentar una apelación de su caso ante la Comisión Apelativa del Servicio Público”, expresó, por escrito, la jefa de la dependencia, María Gómez García.

Este viernes, a las 10:30 a.m., los empleados de ARV marcharán a La Fortaleza en protesta por los recortes salariales, manifestación a la que se unirán oficiales correccionales, que por años han reclamado aumentos de sueldo.

“Lo que nos molesta es que el 90% de los servidores públicos asignados a la ARV (ocupan) puestos exclusivos de la agencia”, puntualizó Martínez.