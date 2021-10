El gobernador Pedro Pierluisi rechazó este marte cancelar el contrato que viabilizó una alianza público privada (APP) entre la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) y la empresa HMS Ferries, como lo han pedido los viequenses a través de la Legislatura Municipal.

Más bien, Pierluisi atribuyó a la “desinformación” el pedido de los residentes de la Isla Nena. “Hay algo de desinformación. Aparenta ser que no tienen toda la información relevante”, alegó.

Agregó que la APP aún está en un proceso de transición.

“Es la ATM la que está a cargo del servicio actualmente”, apuntó.

Por otro lado, indicó que el servicio de transporte marítimo lleva 100 días sin atrasos en su itinerario, un asunto que le compete estrictamente a la ATM. Pero el gobernador insistió en atribuírselo a la ATM y a HMS Ferries.

“Lo que veo es que en manos de Jorge Droz y el equipo de la ATM -apoyados por la entidad de la P3- están logrando el cometido. La realidad es que todavía la P3 no ha tomado control de esa operación”, dijo.

“No es la intención alguna del gobierno el proceder a cancelar ese contrato que, como digo, todavía no conlleva el control en manos de la P3. No podemos todavía levantar la queja cuando no ha tomado control”, abundó.

Sin embargo, Pierluisi dejó a un lado las quejas de viequenses y culebrenses contra el servicio que hoy día ofrece directamente HMS Ferries. Los residentes de ambas islas municipio han denunciado los desperfectos mecánicos de las naves de HMS Ferries, alquiladas a la ATM con tripulación de la empresa privada.

Precisamente, los desperfectos mecánicos han provocado que en algunas ocasiones las embarcaciones de HMS Ferries alteren el itinerario confeccionado por la ATM.

El Nuevo Día supo que el logro de los 100 días sin problemas en el transporte marítimo es uno exclusivo de la ATM bajo la tutela de Droz y su equipo.

La APP es por 23 años a un costo de $750,867,388. La Asamblea Municipal de Vieques pidió la cancelación del contrato, a la vez que calificó de nefasta la APP porque presuntamente el gobierno no gana nada.

El contrato establece más de tres aspectos que pueden dar paso a la cancelación. Por ejemplo, se puede cancelar por incumplimiento, conveniencia y/o acuerdo mutuo. La ATM pagaría una indemnización que puede ser equivalente al “cargo de manejo” impuesto en el contrato en el primer año. Ese cargo de manejo es de $2,115,277 mensuales.