“Esa era su vida. Creo que él no hubiera podido vivir sin la política” , recalcó.

Para las elecciones de 1992 y 1996, cuando ya Báez Galib no era comisionado electoral, sino senador, Jarabo votó por el entonces candidato a la gobernación del Partido Nuevo Progresista, Pedro Rosselló, recordó el exlegislador.

“Hubo molestias sobre eso. No hubo un coraje máximo porque, como siempre fue una persona tan identificada con el Partido Popular, lo miraron de reojo. La cosa no la cogieron a pecho. Dentro del partido, era tutor de muchas personas, y eso le ayudó a que no hubiera tanto coraje”, dijo Báez Galib.